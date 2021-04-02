В Новосибирске нашли пропавшую 15-летнюю девочку, которая отправляла матери странные сообщения

В Новосибирске нашли 15-летнюю Алёну Белевцеву, которая ушла из дома в Дзержинском районе еще
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение
В ведомстве также добавили, что Следственный комитет по-прежнему расследует уголовное дело о ее пропаже и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
В прошлом году НГС рассказывал давнюю историю о пропаже двух школьниц в Новосибирске. Подружек-второклассниц в последний раз видели в метро. Почитайте эту полную загадок историю.
В декабре большой резонанс вызвало внезапное исчезновение семьи — мужа, жены и маленькой дочки — на «Кадиллаке». Позже дорогую машину нашли брошенной, в салоне находились личные вещи пропавших. Друзья семьи провели собственное расследование.