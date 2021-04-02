В Новосибирске нашли пропавшую 15-летнюю девочку, которая отправляла матери странные сообщения

В Новосибирске нашли 15-летнюю Алёну Белевцеву, которая ушла из дома в Дзержинском районе еще 18 марта . Школьницу две недели искали полиция и волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение 15-летней без вести пропавшей жительницы Дзержинского района установлено. В настоящее время она находится в отделе полиции, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В ведомстве также добавили, что Следственный комитет по-прежнему расследует уголовное дело о ее пропаже и устанавливает все обстоятельства произошедшего.