2 апреля пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 75.81
eur 88.95
Тема дняМассовые сокращения на крупном заводе

Все новости

Все новости

В Новосибирске нашли пропавшую 15-летнюю девочку, которая отправляла матери странные сообщения

В полиции сообщили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает

425
2Обсудить

Поделиться

Ранее девочка уже уходила из дома

Ранее девочка уже уходила из дома

Поделиться

В Новосибирске нашли 15-летнюю Алёну Белевцеву, которая ушла из дома в Дзержинском районе еще 18 марта. Школьницу две недели искали полиция и волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение 15-летней без вести пропавшей жительницы Дзержинского района установлено. В настоящее время она находится в отделе полиции, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В ведомстве также добавили, что Следственный комитет по-прежнему расследует уголовное дело о ее пропаже и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В прошлом году НГС рассказывал давнюю историю о пропаже двух школьниц в Новосибирске. Подружек-второклассниц в последний раз видели в метро. Почитайте эту полную загадок историю.

В декабре большой резонанс вызвало внезапное исчезновение семьи — мужа, жены и маленькой дочки — на «Кадиллаке». Позже дорогую машину нашли брошенной, в салоне находились личные вещи пропавших. Друзья семьи провели собственное расследование.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетполицияпропал подросток
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...