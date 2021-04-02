В Новосибирске пропавшая 15-летняя девочка отправила матери странные сообщения в соцсетях

В Новосибирске СК возбудил уголовное дело из-за пропажи
Пропавшая
Школьницу ищут уже две недели. Девочка ушла из дома на улице Лазарева в Дзержинском районе и не вернулась,
После исчезновения девушка списалась с мамой в социальных сетях и сообщила, что «удерживается неустановленными лицами».
— Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней Алёны Белевцевой по признакам преступления, предусмотренного
Поиски пропавшей девочки продолжаются. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В прошлом году НГС рассказывал давнюю историю о пропаже двух школьниц в Новосибирске. Подружек-второклассниц в последний раз видели в метро. Почитайте эту полную загадок историю.
В декабре большой резонанс вызвало внезапное исчезновение семьи — мужа, жены и маленькой дочки — на дорогом «Кадиллаке». Позже дорогую машину нашли брошенной, в салоне находились личные вещи пропавших. Друзья семьи провели собственное расследование.