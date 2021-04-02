В Новосибирске пропавшая 15-летняя девочка отправила матери странные сообщения в соцсетях

Пропавшая 15-летняя Алёна Белевцева из Новосибирска написала маме в соцсетях, что ее удерживают какие-то люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Школьницу ищут уже две недели. Девочка ушла из дома на улице Лазарева в Дзержинском районе и не вернулась, 19 марта родственники обратились с заявлением в полицию. К поискам также подключились волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».



После исчезновения девушка списалась с мамой в социальных сетях и сообщила, что «удерживается неустановленными лицами».

