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В Новосибирске пропавшая 15-летняя девочка отправила матери странные сообщения в соцсетях

Она сообщила, что ее удерживают. Следователи возбудили уголовное дело

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Родственники не видели Алёну уже две недели

Родственники не видели Алёну уже две недели

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В Новосибирске СК возбудил уголовное дело из-за пропажи 15-летней девочки

Пропавшая 15-летняя Алёна Белевцева из Новосибирска написала маме в соцсетях, что ее удерживают какие-то люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Школьницу ищут уже две недели. Девочка ушла из дома на улице Лазарева в Дзержинском районе и не вернулась, 19 марта родственники обратились с заявлением в полицию. К поискам также подключились волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

После исчезновения девушка списалась с мамой в социальных сетях и сообщила, что «удерживается неустановленными лицами».

— Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней Алёны Белевцевой по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Поиски пропавшей девочки продолжаются. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В прошлом году НГС рассказывал давнюю историю о пропаже двух школьниц в Новосибирске. Подружек-второклассниц в последний раз видели в метро. Почитайте эту полную загадок историю.

В декабре большой резонанс вызвало внезапное исчезновение семьи — мужа, жены и маленькой дочки — на дорогом «Кадиллаке». Позже дорогую машину нашли брошенной, в салоне находились личные вещи пропавших. Друзья семьи провели собственное расследование.

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Следственный комитетнесовершеннолетняя девушка
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