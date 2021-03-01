«Закрыла дома собак и исчезла»: сибирячку с афрокудрями ищут в Новосибирске уже 10 дней

— Катя снимала частный дом вдвоем с девочкой. Мы дозвонились до хозяина, дозвонились до этой девочки. Кати в доме не оказалось, — вспоминает мама пропавшей девушки Лариса Плотникова.

Дома у Екатерины были кошка и четыре собаки, одна из которых принадлежала Кате. Еще троих собак пропавшая девушка взяла к себе на передержку недели за две до пропажи. Сейчас всех животных удалось пристроить с помощью волонтеров.

— У меня никакие пазлы не складываются, — недоумевает Лариса Плотникова. — Собаки оставлены дома. Она ездила ночами с приютами, их подбирала, к себе в дом везла. А потом она их закрывает, бросает дома и исчезает, никому ничего не говоря? Эта ситуация непонятная. Кати нет дома, собаки голодные. А она еще диабетик, ей нужны уколы. Не могла она так сбежать и бросить собак своих.

«Раньше сбегала от бывшего мужа»