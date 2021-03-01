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«Закрыла дома собак и исчезла»: сибирячку с афрокудрями ищут в Новосибирске уже 10 дней

В исчезновении 31-летней Екатерины Плотниковой много странного

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Последний раз Екатерина выходила на связь с родными <nobr class="_">20 февраля</nobr>&nbsp;

Последний раз Екатерина выходила на связь с родными 20 февраля 

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Поиски сибирячки с афрокудрями в Новосибирске затянулись на 10 дней

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшей 31-летней Екатерины Плотниковой — последний раз она выходила на связь с близкими 20 февраля. Девушку ищут волонтеры и полиция, но пока безуспешно. Журналист НГС поговорила с матерью и знакомыми Екатерины и узнала, как идут поиски пропавшей.

Оставила собак без присмотра

20 февраля Екатерина поговорила с близкими по телефону, сказала, что плохо себя чувствует. После этого сибирячка перестала заходить в социальные сети, а ее телефонный номер так и недоступен.

— Катя снимала частный дом вдвоем с девочкой. Мы дозвонились до хозяина, дозвонились до этой девочки. Кати в доме не оказалось, — вспоминает мама пропавшей девушки Лариса Плотникова.

Дома у Екатерины были кошка и четыре собаки, одна из которых принадлежала Кате. Еще троих собак пропавшая девушка взяла к себе на передержку недели за две до пропажи. Сейчас всех животных удалось пристроить с помощью волонтеров.

— У меня никакие пазлы не складываются, — недоумевает Лариса Плотникова. — Собаки оставлены дома. Она ездила ночами с приютами, их подбирала, к себе в дом везла. А потом она их закрывает, бросает дома и исчезает, никому ничего не говоря? Эта ситуация непонятная. Кати нет дома, собаки голодные. А она еще диабетик, ей нужны уколы. Не могла она так сбежать и бросить собак своих.

«Раньше сбегала от бывшего мужа»

Екатерина родом из Юрги, вся семья ее живет там. В Новосибирск девушка переехала несколько лет назад. Чем точно занималась в городе — неизвестно. На ее странице во «ВКонтакте» местом работы указана ГКБ № 1. Мама пропавшей сказала, что не знает, где работала ее дочь и работала ли вообще.

По информации волонтеров, около двух лет назад Екатерина уже пропадала — тогда она сама вышла на связь, увидев свою ориентировку. В этот раз девушка уже 10 дней не выходит на связь с близкими.

— Раньше было, она пропадала на два дня, сбегала от бывшего мужа, — объяснила Лариса Плотникова. — Телефон у нее терялся, она его оставляла в такси. Но мне звонила тогда, говорила: «Мам, не теряй меня». Я вам хочу сказать: всю жизнь у Кати странности, всю жизнь в доме война. Катино поведение аховое просто. То есть с детства она себя вела не очень хорошо, не поддавалась моему влиянию.

Знакомые пропавшей девушки говорят о том, что Екатерина может оказаться где угодно.

— Как с человеком с ней нормально общаться. Она не обидит, не спросит лишний раз, — рассказала корреспонденту НГС знакомая Екатерины Плотниковой. — Раньше был у нее молодой человек, они дружили, потом расстались. Вот он рассказал, что она, когда они вместе были, дней на пять терялась. У нее собака тогда уже была, он ухаживал за ее собакой.

Что происходит сейчас

Телефон Екатерины по-прежнему вне зоны доступа. В социальных сетях девушка тоже не появлялась — последний раз на ее страницу во «ВКонтакте» заходили 24 февраля, уже после пропажи девушки. Но оказалось, это случайно сделала Лариса Плотникова, когда просматривала ноутбук дочери.

— Ситуация остается на том же этапе, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — То есть нет дополнительной информации о том, что где-то ее видели, какие-то новые подробности. Всё на том же уровне. Она не выходит на связь с родственниками. До сих пор проводятся мероприятия, направленные на установление ее местонахождения.

Волонтеры пока не ведут активные поиски Екатерины Плотниковой — и на это тоже есть свои причины.

— На данный момент у поискового отряда нет каких-либо свидетельств, которые бы нам дали направление поиска, — объяснила корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. — Поэтому мы распространяем ориентировки в интернете, чтобы получить максимальный оклик, получить свидетельства и уже по этим свидетельствам выезжать куда-либо на поиск. Взрослая дееспособная девушка в состоянии передвигаться по городу, по области, по России. И, соответственно, у нас нет свидетельств, в каком направлении сделать активный поиск.

В конце декабря в Новосибирске после корпоратива пропала 43-летняя Ирина Савельева — ее тело нашли спустя 20 дней под мостом в районе «Речного вокзала».

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