22 января пятница
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 5/10
usd 73.37
eur 88.97
Тема дняПроект нового парка в Новосибирске. Где он будет?

Все новости

Все новости

Следователи рассказали, где нашли тело пропавшей после корпоратива сибирячки

У погибшей не обнаружили признаков насильственной смерти

5 555
29Обсудить

Поделиться

Ирине Савельевой было 42 года. Она пропала 26 декабря

Ирине Савельевой было 42 года. Она пропала 26 декабря

Поделиться

Тело погибшей в Новосибирске Ирины Савельевой нашли под мостом 18 января

Новосибирские следователи рассказали, где нашли тело пропавшей в конце декабря прошлого года Ирины Савельевой. По информации полиции, в день пропажи женщина ушла с корпоратива, и большее ее никто не видел.

Погибшую нашли 18 января.

— В ходе следственных действий и поисковых мероприятий под мостом в районе «Речного вокзала» было обнаружено тело пропавшей без признаков насильственной смерти, с травмами, характерными при падении с высоты, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ранее, по ее словам, 14 января из-за пропажи женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Но следственное управление СК РФ по НСО с 11 января не смогло предоставить эту информацию по запросу корреспондента НГС.

Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

пропала женщинасмерть женщины
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (29)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...