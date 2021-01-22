Следователи рассказали, где нашли тело пропавшей после корпоратива сибирячки

Тело погибшей в Новосибирске Ирины Савельевой нашли под мостом 18 января
Новосибирские следователи рассказали, где нашли тело пропавшей в конце декабря прошлого года Ирины Савельевой. По информации полиции, в день пропажи женщина ушла с корпоратива, и большее ее никто не видел.
Погибшую нашли 18 января.
— В ходе следственных действий и поисковых мероприятий под мостом в районе «Речного вокзала» было обнаружено тело пропавшей без признаков насильственной смерти, с травмами, характерными при падении с высоты, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Ранее, по ее словам, 14 января из-за пропажи женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Но следственное управление СК РФ по НСО с 11 января не смогло предоставить эту информацию по запросу корреспондента НГС.
Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшей.
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