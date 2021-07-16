Названо место, где нашли сибирячку, которая оставила свои вещи на Октябрьском мосту

Стало известно, где обнаружили тело 27-летней Анастасии Ладыгиной, которая оставила свои вещи на Октябрьском мосту.

Сибирячка ушла из дома в Кировском районе еще 7 июля, и с тех пор она не выходила на связь. Вчера, 15 июля, тело девушки было обнаружено на пляже реки Оби в Заельцовском районе Новосибирска, сообщил корреспонденту источник, близкий к следствию.

— На теле не было видимых признаков насильственной смерти, — добавил источник.



У погибшей остался маленький сын. Корреспондент НГС связался с бывшим мужем погибшей.

