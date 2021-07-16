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Названо место, где нашли сибирячку, которая оставила свои вещи на Октябрьском мосту

27-летнюю Анастасию Ладыгину искали неделю

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Тело Анастасии Ладыгиной нашли на пляже в Новосибирске

Тело Анастасии Ладыгиной нашли на пляже в Новосибирске

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Тело пропавшей молодой женщины нашли на пляже в Заельцовском районе

Стало известно, где обнаружили тело 27-летней Анастасии Ладыгиной, которая оставила свои вещи на Октябрьском мосту.

Сибирячка ушла из дома в Кировском районе еще 7 июля, и с тех пор она не выходила на связь. Вчера, 15 июля, тело девушки было обнаружено на пляже реки Оби в Заельцовском районе Новосибирска, сообщил корреспонденту источник, близкий к следствию.

— На теле не было видимых признаков насильственной смерти, — добавил источник.

У погибшей остался маленький сын. Корреспондент НГС связался с бывшим мужем погибшей.

— О том, что Анастасию нашли мертвой, мне сообщили ее родственники и сказали, чтобы я забрал нашего ребенка из детского сада. Сын сейчас со мной и моими родителями, я о нём буду заботиться. С бывшей женой мы не общались давно, но сына я видел регулярно и постоянно забирал его на выходные. Чем она занималась и с кем общалась, не знаю. Мы даже в разных районах проживали после развода, — рассказал Алексей Ладыгин.

Похороны девушки состоятся завтра, Алексей приедет проститься с экс-супругой. Мужчина также пояснил, что они вместе с его бывшей тещей и своими родителями будут воспитывать сына.

Поисками Анастасии занимались как волонтеры, так и полиция.

— По факту пропажи Анастасии Ладыгиной к нам обратилась ее мама. По ее словам, дочь ушла из дома по улице Титова в Новосибирске в 19:30 7 июля. С тех пор на связь не выходила. 8 июля на Октябрьском мосту были найдены женская сумочка и мобильный телефон, принадлежавшие Анастасии Ладыгиной. По данному факту проводится проверка, — сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

За день до этого закопанным в лесу под Новосибирском нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года.

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