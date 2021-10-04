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Растут даже после заморозков: новосибирцы отправились в леса за грибами, которые любят холода

Грибникам удается вывозить грибы ведрами

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Грибы собирают по всей области

Грибы собирают по всей области

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Новосибирцы ведрами вывозят из леса грибы, которые любят холода

В Новосибирской области, несмотря на заморозки и периодически выпадающий снег, грибной сезон еще не закончился. Жители везут из леса ведра опят.

— Опята осенние и зимние — грибы, которые привыкли к подобным температурам. Для них, наоборот, даже требуются такие прохладные условия, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — И раньше наблюдалось, что после заморозков опята еще росли. Но, конечно, когда установится погода с температурой ниже ноля — тогда прекращается рост.

Рассказываем, где сейчас можно собрать опята, и показываем, что сейчас новосибирцы привозят из леса домой.

Опята растут несмотря на холод

Опята растут несмотря на холод

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Грибы найдены в <b class="_">Кудряшах</b>

Грибы найдены в Кудряшах

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Такую картину увидели грибники, когда вернулись из леса

Такую картину увидели грибники, когда вернулись из леса

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Грибы собраны в лесу на <b class="_">Дачном шоссе</b>

Грибы собраны в лесу на Дачном шоссе

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— Отметили День грибника походом в лес. И под занавес природа покрыла землю слоем снега и града! Фантастическая прогулка! Встретили лося в лесу, спешил по своим лосиным делам, сфотографировать не удалось, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Находят новосибирцы и лисички

Находят новосибирцы и лисички

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С пустыми руками грибники домой не возвращаются

С пустыми руками грибники домой не возвращаются

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— Ездили в сторону Бурмистрово 1 октября. С трудом собрали за 5 часов, — сообщил пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Эти грибы собраны за 5 часов

Эти грибы собраны за 5 часов

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Грибы из <b class="_">Красноозерского района</b>

Грибы из Красноозерского района

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Грибы собраны у <b class="_">Морского совхоза</b>

Грибы собраны у Морского совхоза

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Что еще почитать про грибы?


Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.

В Новосибирской области сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы в несколько раз больше ее руки росли в лесу Бердска, напротив ЛДС.

Сентябрь в этом году выдался не особо щедрым на грибы, но некоторым новосибирцам везет — они находят деревья и пни, заросшие опятами. Показываем, какие грибы сейчас растут в лесах, а также рассказываем, где именно горожане находят такие урожайные места.

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грибыопятаосень
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