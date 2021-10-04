Растут даже после заморозков: новосибирцы отправились в леса за грибами, которые любят холода

Новосибирцы ведрами вывозят из леса грибы, которые любят холода
В Новосибирской области, несмотря на заморозки и периодически выпадающий снег, грибной сезон еще не закончился. Жители везут из леса ведра опят.
— Опята осенние и зимние — грибы, которые привыкли к подобным температурам. Для них, наоборот, даже требуются такие прохладные условия, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — И раньше наблюдалось, что после заморозков опята еще росли. Но, конечно, когда установится погода с температурой ниже ноля — тогда прекращается рост.
Рассказываем, где сейчас можно собрать опята, и показываем, что сейчас новосибирцы привозят из леса домой.
— Отметили День грибника походом в лес. И под занавес природа покрыла землю слоем снега и града! Фантастическая прогулка! Встретили лося в лесу, спешил по своим лосиным делам, сфотографировать не удалось, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Ездили в сторону Бурмистрово 1 октября. С трудом собрали за 5 часов, — сообщил пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
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Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.
В Новосибирской области сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы в несколько раз больше ее руки росли в лесу Бердска, напротив ЛДС.
Сентябрь в этом году выдался не особо щедрым на грибы, но некоторым новосибирцам везет — они находят деревья и пни, заросшие опятами. Показываем, какие грибы сейчас растут в лесах, а также рассказываем, где именно горожане находят такие урожайные места.