Растут даже после заморозков: новосибирцы отправились в леса за грибами, которые любят холода

В Новосибирской области, несмотря на заморозки и периодически выпадающий снег, грибной сезон еще не закончился. Жители везут из леса ведра опят.

— Опята осенние и зимние — грибы, которые привыкли к подобным температурам. Для них, наоборот, даже требуются такие прохладные условия, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — И раньше наблюдалось, что после заморозков опята еще росли. Но, конечно, когда установится погода с температурой ниже ноля — тогда прекращается рост.