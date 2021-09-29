Эксперимент НГС. Посмотрите на настоящий джип — Jeep Wrangler Sahara (мы случайно засадили его в песок)

Что-то поднадоели выпендрежные городские паркетники. Почему бы не развеяться с настоящим «проходимцем»? На это раз мы устроили тест-драйв четырехдверному Jeep Wrangler Sahara, потомку легендарного джипа Willys. Авторедактор НГС уже ездил на двухдверной версии Jeep Wrangler Rubicon — это короткобазный вариант с грязевыми шинами, максимальными внедорожными возможностями, чтобы лазить чуть ли не по вертикальным стенам. Sahara же с четырьмя дверьми — более универсальный и вместительный автомобиль, тут больше комфорта для пятерых человек, но и внедорожные возможности у него тоже на высоте. Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.