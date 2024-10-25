Белого медведя Норди не показывают посетителям Новосибирского зоопарка — все ли у него хорошо

Норди содержится в зоопарке вне экспозиции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Белого медведя Норди из Новосибирского зоопарка держат вне экспозиции. НГС решил справиться о том, как он себя чувствует.

— Белый медведь Норди не имел и не имеет проблем со здоровьем. Он находится под постоянным наблюдением зоологов и ветеринаров, — сообщили в мэрии со ссылкой на управление культуры.

В городской администрации напомнили, что хищник содержится в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило вне экспозиции. Перевод белого медведя в экспозиционные вольеры сейчас не планируется.

— На текущий момент нет решения о его передаче в другой зоопарк или питомник, — добавили в мэрии.

Почти год назад из Новосибирского зоопарка вывезли белую медведицу Шайну — сестру Норди. Она переехала в зоопарк Ижевска в январе 2024 года.