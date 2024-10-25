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Животные Белого медведя Норди не показывают посетителям Новосибирского зоопарка — все ли у него хорошо

Белого медведя Норди не показывают посетителям Новосибирского зоопарка — все ли у него хорошо

Почти год назад его сестру Шайну перевезли в зоопарк Ижевска

3 098
14 комментариев

Норди содержится в зоопарке вне экспозиции

Белого медведя Норди из Новосибирского зоопарка держат вне экспозиции. НГС решил справиться о том, как он себя чувствует.

— Белый медведь Норди не имел и не имеет проблем со здоровьем. Он находится под постоянным наблюдением зоологов и ветеринаров, — сообщили в мэрии со ссылкой на управление культуры.

В городской администрации напомнили, что хищник содержится в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило вне экспозиции. Перевод белого медведя в экспозиционные вольеры сейчас не планируется.

— На текущий момент нет решения о его передаче в другой зоопарк или питомник, — добавили в мэрии.

Почти год назад из Новосибирского зоопарка вывезли белую медведицу Шайну — сестру Норди. Она переехала в зоопарк Ижевска в январе 2024 года.

Первое время хищница находилась под карантином, кроме Шайны, в стенах учреждения содержатся еще несколько животных этого вида. В сентябре в зоопарке Удмуртии показали видео с белой медведицей из Новосибирска — на кадрах видно, как Шайна купается в бассейне.

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Комментарии
14
ElenaC
1 час
так а почему он в изоляции так и не ответили...
Татьяна 53
1 час
Вот забота-то, ну нет и нет.
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