Белого медведя Норди не показывают посетителям Новосибирского зоопарка — все ли у него хорошо

Белого медведя Норди из Новосибирского зоопарка держат вне экспозиции. НГС решил справиться о том, как он себя чувствует.
— Белый медведь Норди не имел и не имеет проблем со здоровьем. Он находится под постоянным наблюдением зоологов и ветеринаров, — сообщили в мэрии со ссылкой на управление культуры.
В городской администрации напомнили, что хищник содержится в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило вне экспозиции. Перевод белого медведя в экспозиционные вольеры сейчас не планируется.
— На текущий момент нет решения о его передаче в другой зоопарк или питомник, — добавили в мэрии.
Почти год назад из Новосибирского зоопарка вывезли белую медведицу Шайну — сестру Норди. Она переехала в зоопарк Ижевска в январе 2024 года.
Первое время хищница находилась под карантином, кроме Шайны, в стенах учреждения содержатся еще несколько животных этого вида. В сентябре в зоопарке Удмуртии показали видео с белой медведицей из Новосибирска — на кадрах видно, как Шайна купается в бассейне.