«Чувствует себя замечательно»: белую медведицу Шайну из Новосибирского зоопарка отправили на родину автомата Калашникова

Из Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило вывезли белую медведицу Шайну. Сейчас животное находится в Удмуртской Республике.
Зоопарк расположен в городе Ижевске - городе, который помимо всего прочего считается родиной автомата Калашникова.
— В зоопарк Удмуртия, несмотря на все метели, которые сегодня по всей территории Российской Федерации есть, приехала белая медведица, — рассказала НГС директор зоопарка Светлана Малышева. — Приехала к нам для проживания на нашей территории, потому что здесь созданы благоприятные условия для белых медведей.
По словам специалиста, медведица Шайна переехала в зоопарк в субботу, 20 января. Кроме нее, в стенах учреждения содержатся еще несколько животных этого вида.
— Она чувствует себя замечательно, аппетит хороший, настроение мы тоже видим, что хорошее. Приспосабливается к нашему белому снегу, — сказала директор зоопарка. — В общем-то, пока мы все вместе знакомимся: она с нами, мы с ней.
Светлана Малышева уточнила, что сейчас белая медведица находится под карантином и пробудет на нем на протяжении месяца.
— При этом у нее будет доступ, возможность и к снегу, и покупаться, если вдруг у нее будет настроение, — сказала Светлана Малышева. — Никаких таких моментов, ограничивающих ее действия, нет.
При этом осенью 2023 года в мэрии сообщали, что в Новосибирском зоопарке не планируют передавать в другое учреждение медведей Норди и Шайну.
— Белые медведи Норди и Шайна содержатся в МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило» с рождения и по настоящее время. Данная пара молодых медведей находится вне экспозиции зоопарка, поэтому посетители не могут их видеть. Передача молодых медведей в другой зоопарк или питомник на текущий момент не планируется, — объяснили в культуры мэрии города Новосибирска.
Белая медведица Шайна появилась в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки. Герда является многодетной мамой. Так, в 2013 году у нее и ее партнера Кая родилась дочь Шилка, которая сейчас живет в Японии, а в 2015 году у пары появился малыш по имени Ростик — он переехал в Китай. Кроме Шайны, в 2018 году у Герды родился Норди.