«Чувствует себя замечательно»: белую медведицу Шайну из Новосибирского зоопарка отправили на родину автомата Калашникова

По словам специалиста, медведица Шайна переехала в зоопарк в субботу, 20 января. Кроме нее, в стенах учреждения содержатся еще несколько животных этого вида.



— Она чувствует себя замечательно, аппетит хороший, настроение мы тоже видим, что хорошее. Приспосабливается к нашему белому снегу, — сказала директор зоопарка. — В общем-то, пока мы все вместе знакомимся: она с нами, мы с ней.

