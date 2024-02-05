«Начинает играть»: как сейчас себя чувствует белая медведица, которую увезли из Новосибирского зоопарка

— Чувствует она себя сейчас хорошо. Она уже кушает, начинает играть немножко, — сообщила НГС начальник просветительного отдела зоопарка Анастасия Захарова. — В любом случае идет момент адаптации. Она привыкает к новому месту обитания, ну и сотрудники, соответственно, тоже.

