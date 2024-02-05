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«Начинает играть»: как сейчас себя чувствует белая медведица, которую увезли из Новосибирского зоопарка

О том, что Шайна переехала в Ижевск, стало известно в конце января

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Белая медведиц появилась на свет в 2018 году

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Стало известно о состоянии белой медведицы Шайны, которую перевезли из Новосибирского зоопарка в Ижевск. О том, что сейчас происходит с хищным животным, НГС рассказали в государственном зоологическом парке Удмуртии.

— Чувствует она себя сейчас хорошо. Она уже кушает, начинает играть немножко, — сообщила НГС начальник просветительного отдела зоопарка Анастасия Захарова. — В любом случае идет момент адаптации. Она привыкает к новому месту обитания, ну и сотрудники, соответственно, тоже.

Специалист напомнила, что белая медведица находится под карантином, ближе к концу февраля ограничения планируется снять. Кроме Шайны, в зоопарке содержатся еще два медведя — самка Думка и самец Балу. Гулять хищники, по словам Анастасии Захаровой, будут в порядке очереди.

—У нас все животные гуляют в порядке очереди. Пересекаться пока не будут, — сказала специалист.

О том, что Шайна покинула Новосибирский зоопарк, стало известно 23 января. Белая медведица появилась на свет в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки. Кроме Шайны, в 2018 году у Герды родился Норди.

Как сообщила руководительница Росприроднадзора России Светлана Радионова, из Новосибирска Шайна проехала почти 2 тысячи километров до Ижевска, дорога заняла трое суток. Специалист опубликовала видео с хищницей.

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