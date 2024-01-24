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Проехала 2000 километров: как сейчас выглядит белая медведица Шайна, которую увезли из Новосибирска — видео

Короткий ролик выложила руководитель федерального Росприроднадзора

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Новосибирцы долгие годы не могли увидеть Шайну. Сейчас она выглядит вот так

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Руководительница федерального Росприроднадзора Светлана Радионова выложила короткое видео с белой медведицей Шайной, которую перевезли из Новосибирска в Ижевск. Животное преодолело почти 2000 километров и чувствует сейчас себя хорошо.

Ролик был снят в помещении для временного размещения. Он длится всего несколько секунд. Медведица уже давно не детеныш. Медвежата Норди и Шайна родились в 2018 году. Сейчас им уже шесть лет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Светлана Радионова / Телеграм

— Из Новосибирска Шайна проехала почти 2000 км до Ижевска. Дорога заняла трое суток. Несмотря на тяжелый путь, хищница неплохо адаптируется на новом месте. По словам сотрудников зоопарка, медведица не прячется, хорошо ест и ведет себя спокойно, — написала руководительница Росприроднадзора России Светлана Радионова в своем официальном Телеграм-канале.

Сейчас Шайна находится на карантине. После того как придут анализы, ее переведут в постоянный вольер.

Белая медведица Шайна появилась в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки.

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