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Животные «Королева плавания»: как живет на новом месте белая медведица Шайна из Новосибирска — видео

«Королева плавания»: как живет на новом месте белая медведица Шайна из Новосибирска — видео

Хищницу перевезли в Ижевск в начале года

4 261
7 комментариев

По словам сотрудников зоопарка, медведица хорошо плавает

В Сети появилось новое видео с белой медведицей Шайной, которую в начале этого года вывезли из Новосибирского зоопарка в Ижевск. Кадры с хищницей опубликовали в телеграм-канале зоопарка Удмуртии во вторник, 4 сентября.

Шайна родилась в 2018 году

Судя по видео, медведица обжилась на новом месте. На кадрах видно, как Шайна купается в бассейне, перебирая лапами в воде. Хищница с любопытством смотрит по сторонам и наслаждается прохладой в бассейне.

В телеграм-канале учреждения заявили, что медведица Шайна — настоящая «королева плавания».

— Шайна — это не просто супер-пловец, а обладательница невероятной уверенности в воде. Она скользит по бассейну с грацией и спокойствием, никуда не торопясь, наслаждаясь каждым движением, — объяснили в учреждении.

О переезде белой медведицы из Новосибирского зоопарка стало известно в конце января этого года. Кроме нее, в учреждении содержатся еще несколько животных этого вида.

Шайна появилась в Новосибирском зоопарке в 2018 году, ее родила Герда — мать медведиц Белки и Стрелки. Недавно этих подросших детенышей отселили в отдельный от матери вольер.

В начале сентября в Новосибирском зоопарке показали, как проводят время лесные котята. Детеныши появились на свет в мае.

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Комментарии
7
Гость
5 сентября 2024, 11:32
сравните воду с новосибирским "зоопарком"..
Гость
5 сентября 2024, 12:06
Ей скучно, дайте ей пластиковые канистры и шары!!!
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