«Королева плавания»: как живет на новом месте белая медведица Шайна из Новосибирска — видео

По словам сотрудников зоопарка, медведица хорошо плавает Источник: Зоопарк Удмуртии/t.me











В Сети появилось новое видео с белой медведицей Шайной, которую в начале этого года вывезли из Новосибирского зоопарка в Ижевск. Кадры с хищницей опубликовали в телеграм-канале зоопарка Удмуртии во вторник, 4 сентября.

Шайна родилась в 2018 году Источник: Зоопарк Удмуртии/t.me

Судя по видео, медведица обжилась на новом месте. На кадрах видно, как Шайна купается в бассейне, перебирая лапами в воде. Хищница с любопытством смотрит по сторонам и наслаждается прохладой в бассейне.

В телеграм-канале учреждения заявили, что медведица Шайна — настоящая «королева плавания».

— Шайна — это не просто супер-пловец, а обладательница невероятной уверенности в воде. Она скользит по бассейну с грацией и спокойствием, никуда не торопясь, наслаждаясь каждым движением, — объяснили в учреждении.

О переезде белой медведицы из Новосибирского зоопарка стало известно в конце января этого года. Кроме нее, в учреждении содержатся еще несколько животных этого вида.

Шайна появилась в Новосибирском зоопарке в 2018 году, ее родила Герда — мать медведиц Белки и Стрелки. Недавно этих подросших детенышей отселили в отдельный от матери вольер.