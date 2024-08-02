«На Алтае бегал, а здесь боишься»: Бородина показала, как подрос бездомный котенок — она перевезла его из гор в Москву

Посмотрите, как сейчас выглядит котенок по кличке Алтай Источник: borodylia / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина показала, как подрос котенок по кличке Алтай, которого она забрала в Москву из горной местности. Пушистого зверька, рассказывала звезда, нашли на второй день съемок в регионе, он прятался под машиной.



— Кто так вырос? Вырос, стал таким большим мальчиком. Алташ, — ласково называет котенка Бородина, — покажи, какой ты красивый. Не гулящий котенок, на Алтае бегал, а здесь боишься.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

На другом опубликованном видео котенок лежит на одной из кроватей телеведущей, она ласково называет малыша Алташ. В семье Бородиной зверек появился в конце мая, сейчас ему примерно два месяца. Когда звезда увидела малыша, то не смогла ни забрать его домой, за пару недель она сделала документы и перевезла котенка в Москву.



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Ведущая проекта провела на Алтае примерно месяц, в Республику она прилетела ради съемок шоу «Последний герой» (16+). Звезда жила в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги. За это время в регионе успели побывать и ее две дочери, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. После очередной прогулки Бородина разглядывала свои фотографии и испугалась, потому что увидела на горе рисунок, напоминающий лицо женщины.

Кстати, после съемок Бородина, вероятно обзавелась не только котенком, ее заподозрили в романе с одним из участников шоу. Им ему во время проекта она отдала свое право вето.