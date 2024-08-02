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Животные «На Алтае бегал, а здесь боишься»: Бородина показала, как подрос бездомный котенок — она перевезла его из гор в Москву

«На Алтае бегал, а здесь боишься»: Бородина показала, как подрос бездомный котенок — она перевезла его из гор в Москву

Теперь зверек живет в большом доме телеведущей и валяется на ее кровати

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1 комментарий
Посмотрите, как сейчас выглядит котенок по кличке Алтай

Телеведущая Ксения Бородина показала, как подрос котенок по кличке Алтай, которого она забрала в Москву из горной местности. Пушистого зверька, рассказывала звезда, нашли на второй день съемок в регионе, он прятался под машиной.

— Кто так вырос? Вырос, стал таким большим мальчиком. Алташ, — ласково называет котенка Бородина, — покажи, какой ты красивый. Не гулящий котенок, на Алтае бегал, а здесь боишься.

На другом опубликованном видео котенок лежит на одной из кроватей телеведущей, она ласково называет малыша Алташ. В семье Бородиной зверек появился в конце мая, сейчас ему примерно два месяца. Когда звезда увидела малыша, то не смогла ни забрать его домой, за пару недель она сделала документы и перевезла котенка в Москву.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ведущая проекта провела на Алтае примерно месяц, в Республику она прилетела ради съемок шоу «Последний герой» (16+). Звезда жила в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги. За это время в регионе успели побывать и ее две дочери, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. После очередной прогулки Бородина разглядывала свои фотографии и испугалась, потому что увидела на горе рисунок, напоминающий лицо женщины.

Кстати, после съемок Бородина, вероятно обзавелась не только котенком, ее заподозрили в романе с одним из участников шоу. Им ему во время проекта она отдала свое право вето.

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ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Телеведущая Шоу Проект Звезда Последний герой Алтай Котенок Животное
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Комментарии
1
Гость
2 августа 2024, 11:24
Это вообще не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Аффтары, вам что нравится вот так открыто деградировать или может тайно / по-глупости помогаете скорейшему краху своего иноагентского «СМИ»?
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