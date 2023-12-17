В Новосибирском зоопарке медвежата Белка и Стрелка отпраздновали день рождения — смотрим фото

Новосибирский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с дня рождения медвежат Белки и Стрелки, которым 16 декабря исполнился год.
На кадрах видно, как во время празднования животные играли с конусами, пробовали тыкву и другие лакомства. Они бодро вставали на задние лапы, а также обнюхивали и рассматривали подарки с угощениями.
— Прекрасные моменты дня рождения наших «космических» малышек Белки и Стрелки, — подписаны фото.
О том, что в Новосибирском зоопарке родились белые медвежата, стало известно в феврале этого года. Имена для них предлагали жители города. После этого среди пяти вариантов, которые вышли в финал, устроили голосование. Опекуном зверей стал Роскосмос.
Как целуются медвежата — 11 нежных кадров можно посмотреть здесь.