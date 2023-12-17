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В Новосибирском зоопарке медвежата Белка и Стрелка отпраздновали день рождения — смотрим фото

Медвежата резвились и дегустировали угощения, в том числе тыкву

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Медвежата Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка отпраздновали день рождения. Появились фото с праздника

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Новосибирский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с дня рождения медвежат Белки и Стрелки, которым 16 декабря исполнился год.

На кадрах видно, как во время празднования животные играли с конусами, пробовали тыкву и другие лакомства. Они бодро вставали на задние лапы, а также обнюхивали и рассматривали подарки с угощениями.

В свой день рождения медвежата пробовали тыкву

В свой день рождения медвежата пробовали тыкву

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Но были у них и другие лакомства

Но были у них и другие лакомства

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Кроме того, звери играли с конусами

Кроме того, звери играли с конусами

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— Прекрасные моменты дня рождения наших «космических» малышек Белки и Стрелки, — подписаны фото.

О том, что в Новосибирском зоопарке родились белые медвежата, стало известно в феврале этого года. Имена для них предлагали жители города. После этого среди пяти вариантов, которые вышли в финал, устроили голосование. Опекуном зверей стал Роскосмос.

Как целуются медвежата — 11 нежных кадров можно посмотреть здесь.

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