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«Съедает половину куриной грудки»: под Новосибирском нашли мейн-куна — у него лапа величиной почти с ладонь

Сейчас огромному коту ищут дом

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Кот настолько большой, что ему дали сразу два имени

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В Новосибирском районе в селе Криводановка нашли кота породы мейн-кун. Сейчас животному ищут хозяина.

О коте редакции НГС рассказала волонтер Алёна Гаврилова. Кота, которого называют Тамерлан или Бабай, обнаружили около месяца назад. Кот прятался на мусорке в Криводановке. Судя по состоянию, он долго жил на улице.

— Был очень худой, просто кости кожей обтянуты, он еле ходил. На мусорке лежало много картонных коробок, он в них, видимо, грелся в них. Сидел там несколько дней, — рассказала Алёна.

Так Бабай выглядел, когда его только нашли

Так Бабай выглядел, когда его только нашли

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У кота обнаружили кожный дерматит, местами на теле были проплешины. Сейчас он начал обрастать шерстью.

— Думаю, на улице он был не месяц и не два, полгода точно. Когда я его только принесла, он весил 7,5 килограммов, сколько сейчас — точно не знаю. Скорее всего — 9, около 10. Кушает, сколько хочет. Первые дни объедался. Сейчас съедает половину куриной грудки, пакет влажного корма, сухого корма ест, сколько хочет. Жадности у него нет, — объяснила волонтер.

Сейчас кот весит около 10 килограммов

Сейчас кот весит около 10 килограммов

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Бабаю около 2 лет, поэтому он подвижный и любит играть. Но другие коты, которые живут у Алёны, его опасаются.

— Спокойный мальчик. Сейчас он хочет поиграть, побегать, попрыгать, а мои все его боятся. Он намного больше всех, и когда хочет поиграть, лапой погонять, то начинают на него шипеть. Хочется иногда и «потыгыдымить», с мячиком играет, — рассказала Алёна.

Кота стерилизовали и обработали от паразитов, скоро его будут прививать. Сейчас ему ищут нового хозяина.

Этой осенью на новосибирских дачах нашли шикарного мейн-куна. Он спокойный и воспитанный, ему удалось найти хозяина.

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