«Съедает половину куриной грудки»: под Новосибирском нашли мейн-куна — у него лапа величиной почти с ладонь

— Думаю, на улице он был не месяц и не два, полгода точно. Когда я его только принесла, он весил 7,5 килограммов, сколько сейчас — точно не знаю. Скорее всего — 9, около 10. Кушает, сколько хочет. Первые дни объедался. Сейчас съедает половину куриной грудки, пакет влажного корма, сухого корма ест, сколько хочет. Жадности у него нет, — объяснила волонтер.