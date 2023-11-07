«Съедает половину куриной грудки»: под Новосибирском нашли мейн-куна — у него лапа величиной почти с ладонь

В Новосибирском районе в селе Криводановка нашли кота породы мейн-кун. Сейчас животному ищут хозяина.
О коте редакции НГС рассказала волонтер Алёна Гаврилова. Кота, которого называют Тамерлан или Бабай, обнаружили около месяца назад. Кот прятался на мусорке в Криводановке. Судя по состоянию, он долго жил на улице.
— Был очень худой, просто кости кожей обтянуты, он еле ходил. На мусорке лежало много картонных коробок, он в них, видимо, грелся в них. Сидел там несколько дней, — рассказала Алёна.
У кота обнаружили кожный дерматит, местами на теле были проплешины. Сейчас он начал обрастать шерстью.
— Думаю, на улице он был не месяц и не два, полгода точно. Когда я его только принесла, он весил 7,5 килограммов, сколько сейчас — точно не знаю. Скорее всего — 9, около 10. Кушает, сколько хочет. Первые дни объедался. Сейчас съедает половину куриной грудки, пакет влажного корма, сухого корма ест, сколько хочет. Жадности у него нет, — объяснила волонтер.
Бабаю около 2 лет, поэтому он подвижный и любит играть. Но другие коты, которые живут у Алёны, его опасаются.
— Спокойный мальчик. Сейчас он хочет поиграть, побегать, попрыгать, а мои все его боятся. Он намного больше всех, и когда хочет поиграть, лапой погонять, то начинают на него шипеть. Хочется иногда и «потыгыдымить», с мячиком играет, — рассказала Алёна.
Кота стерилизовали и обработали от паразитов, скоро его будут прививать. Сейчас ему ищут нового хозяина.
Этой осенью на новосибирских дачах нашли шикарного мейн-куна. Он спокойный и воспитанный, ему удалось найти хозяина.