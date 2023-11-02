«Чтобы под снегом не погиб»: на дачах под Новосибирском спасли шикарного 10-килограммового мейн-куна - он был брошен

В Новосибирске с дач спасли брошенного мейн-куна — животное могло погибнуть от бродячих собак и холода.



— Он прибился к нам еще в августе. У меня у самой два кота, ставлю им еду на улице. Он и повадился тоже ходить, есть. Мы долго очень искали его хозяев. И объявления вешали, и что только не делали, — отметила читательница НГС Людмила. — Большой он и молодой. Килограмм 8–10 весит!