«Чтобы под снегом не погиб»: на дачах под Новосибирском спасли шикарного 10-килограммового мейн-куна - он был брошен

В Новосибирске с дач спасли брошенного мейн-куна — животное могло погибнуть от бродячих собак и холода.
— Он прибился к нам еще в августе. У меня у самой два кота, ставлю им еду на улице. Он и повадился тоже ходить, есть. Мы долго очень искали его хозяев. И объявления вешали, и что только не делали, — отметила читательница НГС Людмила. — Большой он и молодой. Килограмм 8–10 весит!
В дачном сообществе под Новосибирском в это же время поселилась стая бродячих собак.
— Одного кота они разорвали уже. А тут снег еще, забрали чтобы не погиб, — объяснила женщина.
Кота она назвала Бонифацием и на него уже есть добрые руки.
В середине октября НГС рассказывал, как мейн-кун почти месяц скитался на улице после того, как его выкинули хозяева. За это время он получил травмы.