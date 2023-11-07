Новосибирцы нашли трупы трех кабанов на берегу Обского моря

В Советском районе Новосибирска на станции Береговой местные жители заметили трупы трех животных. Кабанов обнаружили в воде Обского водохранилища. Об этом НГС сообщила читательница Юлия Спицина.
— Сегодня сосед нашел трех мертвых кабанов в прибое на станции Береговая у поселка Новый. Что случилось, почему, откуда и т.д., у местных жителей вопросы! Просьба разобраться с ситуацией, — написала сибирячка.
На фото и видеозаписи мертвые животные лежат у берега в воде. Никаких следов причины их гибели нет. Корреспондент НГС обратилась за комментариями к начальнику ГО и ЧС Советского района Юрию Перязеву.
— Кабанами мы не занимаемся, никаких сообщений об этом к нам не поступало. К какой территории относится местность, еще нужно уточнять. Люди могут ошибаться. Станция Береговая находится в направлении Бердска. Также возможно трупы кабанов принесло течение, — сообщил Юрий Перязев.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями и в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования по Новосибирской области. В ведомстве не смогли прокомментировать ситуацию и попросили направить официальный запрос.
Ранее НГС писал о том, что на пляже в Академгородке местные жители обнаружили мертвую рыбу. На берегу лежало около 10 особей.