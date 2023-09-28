На пляже в Академгородке обнаружили мертвых рыб — что говорят в Росприроднадзоре

В новосибирском Академгородке обнаружили мертвую рыбу. Пока причина гибели неизвестна.
— Пляж Академа усеян дохлой рыбой, нормально ли это? — написал читатель НГС.
Судя по фото, на песке обнаружили около 10 мертвых особей. В Минприроды Новосибирской области сообщили, что по этому вопросу нужно обратиться либо в Росприроднадзор, либо в Росрыболовство.
В пресс-службе Росприроднадзора Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация о происшествии к ним не поступала.
— Могу принять ваш звонок, и все, и дальше с этим звонком действовать в оперативном порядке. Если хотите получить комментарий, нужно выехать и проверить. Это не 5 минут. У нас для этого есть общественная приемная, — сообщила оперативный дежурный регионального Росприроднадзора Елена Гусева.
Ранее НГС писал о том, что в Росрыболовстве объяснили, почему в Новосибирской области массового гибнет рыба. В основном причины имеют естественный характер.