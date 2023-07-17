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Обожженная в костре кошка Ночка перенесла операцию — деньги на нее собрали неравнодушные сибиряки

Животное пострадало от рук подростков-живодеров: они бросали ее в костер

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Кошку спас местный сторож — он услышал истошные вопли животного

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Пострадавшую от краснообских подростков кошку 17 июля выписали из ветеринарной клиники после операции. Ей дали кличку Ночка — по цвету окраса, рассказала волонтер Елена.

— Двое суток врачи наблюдали за ее состоянием. После проведенной пластики век и кожи головы возник отек, который послужил причиной пребывания в клинике некоторое время. Был вырезан пласт кожи на загривке, и далее этот пласт вшит в лобную часть в необходимые места. Ночке подшили внешние уголки век, чтоб кожа растянулась до необходимого состояния, — сообщила НГС подробности о состоянии кошки волонтер.

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Так выглядит Ночка после операции

Видео: частный приют «Кошки Краснообска»

Женщина уточнила, что расходы на лечение кошки составили 25 000 рублей. После выхода публикации об истязании животного подростками (они кидали кошку в костер) с ней на связь вышли неравнодушные новосибирцы: они перевели сумму, превышающую расходы.

— Спасибо всем. Сегодня ночью я буду сводить баланс полученных средств. Лишнее мы потратим на корм Ночке и передадим в приют. Кстати, уже два человека позвонили и заявили о желании взять ее к себе, — добавила Елена.

Ранее в Новосибирске спасли летучую мышь — животное вылетело к людям с чердака. Его назвали Граф Дракула.

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