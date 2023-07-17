Обожженная в костре кошка Ночка перенесла операцию — деньги на нее собрали неравнодушные сибиряки

Пострадавшую от краснообских подростков кошку
— Двое суток врачи наблюдали за ее состоянием. После проведенной пластики век и кожи головы возник отек, который послужил причиной пребывания в клинике некоторое время. Был вырезан пласт кожи на загривке, и далее этот пласт вшит в лобную часть в необходимые места. Ночке подшили внешние уголки век, чтоб кожа растянулась до необходимого состояния, — сообщила НГС подробности о состоянии кошки волонтер.
Женщина уточнила, что расходы на лечение кошки составили
— Спасибо всем. Сегодня ночью я буду сводить баланс полученных средств. Лишнее мы потратим на корм Ночке и передадим в приют. Кстати, уже два человека позвонили и заявили о желании взять ее к себе, — добавила Елена.
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