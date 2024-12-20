Россия готова к переговорам с Украиной, а Киев отказывается от рождественского перемирия: главное об СВО за неделю

Путин рассказал, при каких условиях Россия пойдет на компромиссы в конфликте с Украиной Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россия и Украина перебрасываются ракетами. Украинские беспилотники сжигают дома в Курской области и атакуют Грозный, а российские военные в ответ наносят масштабные удары по улицам Киева. Избранный президент США Дональд Трамп пытается сдвинуть с мертвой точки процесс переговоров между Москвой и Киевом.

В зоне спецоперации и среди политических решений вокруг этого вопроса каждую неделю происходит что-то новое. Мы собрали самое важное, что произошло за эту неделю.

Итоги СВО за 2024 год

На этой неделе президент России Владимир Путин встретился с Министерством обороны. Во время встречи он подвел итоги СВО и рассказал о том, что происходило на линии фронта в этом году.

— Уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов, — начал свое выступление Путин.

Президент призвал Минобороны продолжать укреплять оборону и развивать Вооруженные силы РФ. Для этого наладят серийный выпуск «Орешника», а также будут выпускать и размещать ударные системы, включая гиперзвуковые и БПЛА. Военных ждут новые учения, а нестратегические ядерные силы будут держать в постоянной готовности.

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с.

Сейчас численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. При этом ежедневно более тысячи россиян поступают на службу по контракту, «люди добровольно идут на фронт».

Путин провел расширенное заседание с Министерством обороны Источник: Кремль. Новости / Telegram

После Путина на коллегии выступил министр обороны России Андрей Белоусов. По его информации, российские войска освободили 4,5 тысячи квадратных километров территории, продвигаясь в среднем на 30 квадратных километров в сутки. ВСУ контролируют менее 1% ЛНР и 25–30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили около миллиона человек, 40 тысяч из них — на границе с Курской областью.

За 2024 год уничтожили свыше 58 тысяч единиц техники ВСУ, включая 18 тысяч иностранного производства. ПВО сбили 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS и более 27 тысяч беспилотников.

Путин указал на проблему нехватки беспилотников, которая наблюдалась в начале СВО, но сейчас войска ежедневно их получают. Развивая это направление, Минобороны создаст новый род войск — «войска беспилотных систем», они появятся уже в третьем квартале 2025 года.

Путин провел расширенное заседание с Министерством обороны Источник: Кремль. Новости / Telegram

Глава Генштаба России Валерий Герасимов отметил, что Украина получила 350 миллиардов долларов от 30 стран. Из них 170 миллиардов — на военные нужды. Больше 165 тысяч украинских военных прошли подготовку по стандартам НАТО.

Обсуждение спецоперации продолжилось на «Итогах года с Владимиром Путиным». Отвечая на вопросы журналистов и жителей страны, глава государства отметил, что не пожалел о своем решении начать СВО. Если бы из сегодняшнего дня он вернулся на три года назад, он бы даже начал ее раньше и серьезнее к этому подготовился.

Президент рассказал и о том, как его изменили годы спецоперации. Этот период, уверен глава государства, был серьезным испытанием для всей страны, и он не исключение.

Что происходит в Курской области

Президент на прямой линии не обошел стороной и вопрос Курской области, где уже больше четырех месяце идут бои с ВСУ. Жители региона ждут, когда это закончится и пришли к Путину с этим.

— Ребята воюют. Военного смысла не было заходить туда и бросать туда силы. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате… Я представляю, есть планы. Но сказать — к такому числу, так не делается, — сказал Владимир Путин. — Ребята же меня слышат. И они пойдут к этой дате, не считаясь с потерями. Точно выбьют, и после этого можно будет оценить ущерб. Всё будет восстановлено. Не может быть сомнений.

Источник: Ruptly

Пока же Курская область страдает от постоянных боев. Там над домами в ежедневном режиме летают дроны. Жительница Большесолдатского приграничного района области Татьяна Зиборова рассказала РИА Новости, что украинские беспилотники сжигают жилые дома. Во время пресс-конференции президента Владимира Путина она попросила главу государства о жилищных сертификатах для жителей района.

Избранный президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о значительных разрушениях в приграничных населенных пунктах региона. По его словам, некоторые из этих территорий полностью «снесены с лица земли».

Владимир Путин подчеркнул, что на помощь и восстановление региона уже выделено 108 миллиардов рублей.

Действия Запада и Украины

Рассуждали о будущем не только в России, но и на Украине и Западе. Так, советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные войска вряд ли будут размещены на Украине в ближайшей перспективе. Пока что европейские страны предлагают и вовсе пойти на перемирие, но Киев отвергает эту идею.

С предложением ввести рождественское перемирие выступила Венгрия. Оно до сих пор в силе, несмотря на отказ со стороны Украины. Россия правда тоже не горит желанием идти на этот шаг.

— Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику закрепиться на позициях, — заявил Путин вчера на пресс-конференции. Этого нельзя допустить сейчас, когда ресурсы ВСУ истощаются и бойцам приходится отходить.

Восполнять эти потери Запад не стремится. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался помогать Киеву в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять на Украину своих военных.

Taurus — немецко-шведская авиационная крылатая дальнобойная ракета. Она предназначена для высокоточного поражения целей с борта самолета без захода боевой машины в зону действия ПВО противника. Дальность поражения цели — до 500 км.

Вместо США военную помощь Украине теперь координирует НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Подобные изменения обсуждались с весны, в том числе на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента.

The New York Times отмечает, что избранный президент США стремится не только закончить конфликт между РФ и Украиной, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но также он стремится сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом.

Переговоры

Сам Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в урегулировании ситуации на Украине. Он отметил, что «активно работает» над тем, чтобы положить конец конфликту. На этой неделе политик якобы получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией. В ближайшее время команда Трампа намерена провести контакты с Путиным и Зеленским. Президент США считает, что украинский лидер должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта.

Еще Трамп сообщил, что может пересмотреть решение Джо Байдена о разрешении бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Он назвал решение бывшего американского лидера ошибочным и считает, что он не должен был его принимать. Напомним, именно из-за этого Россия применила новые ракеты «Орешник». Теперь же Путин и вовсе предложил Украине и Западу провести высокотехнологическую дуэль — российская ракета «Орешник» против западной ПВО.

Трамп на этой неделе также заявил о том, что потери с обеих сторон больше, чем об этом сообщается официально. Политик якобы получает информацию об этом «каждую неделю».

Владимир Путин в свою очередь уже готов пойти на контакт, причем как с новым президентом США, так и с Украиной.

— Государственное устройство таково, что целый ряд органов формируется президентом. Если первое лицо не легитимно, то всё это теряет легитимность. И они становятся соучастниками. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чём мы договорились в Стамбуле в 2022 году. Мы будем с любым человеком разговаривать. Подписывать можем только с тем, кто является легитимными, — с Радой и главой Рады. Это чисто формальный вопрос, — подчеркнул Владимир Путин. Однако нужно, чтобы и другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссу.

Источник: Ruptly

Удары по России

Пока же Киев продолжает атаковать территории России. Только за ночь с 18 на 19 декабря над территорией РФ уничтожили 84 украинских дрона. По информации Минобороны больше всего беспилотников сбили в Ростовской области — 36, над Брянской областью сбили 21 беспилотник, над Белгородской — 14, над Воронежской — 6, над Курской и Тамбовской — по 3, еще один дрон перехватили над Краснодарским краем.

На этой неделе три беспилотника ударили по Грозному. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Три беспилотника атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет, — рассказал глава республики в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что власти республики будут решительно отвечать на любые попытки атаковать.

Не повезло на этой неделе и Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотник попал в один из жилых домов. В результате атаки погиб девятилетний мальчик. Ранения получили его мама и семимесячная сестра. У малышки контузия, у женщины травма ноги. Не пострадал лишь отец семейства.

Также атаки были в других частях области. В селе Грузское дрон попал в автомобиль, в результате чего был ранен мужчина. На других территориях обошлось повреждениями домов, выбитыми стеклами и мелкими пожарами.

В ночь с 18 на 19 декабря более трех беспилотных летательных аппарата и три ракеты ударили по Ростовской области. Атака западными ракетами со стороны Украины пришлась по предприятию «Комбинат Каменский».

Источник: читатель 161.RU

Силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. По информации главы региона Юрия Слюсаря, большинство воздушных целей было успешно нейтрализовано. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов из-за атаки ВСУ произошло возгорание. Пожар полностью потушили к утру 19 декабря.

Один человек получил ранения в результате падения обломков одного из беспилотников в населённом пункте под Ростовом.

Атаки по Украине

Глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил, что предоставил оперативные сведения о местонахождении большого количества украинских националистов. В результате этого Воздушно-космические силы России нанесли два удара по объекту в Харькове, где находились военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Было уничтожено около 200 украинских военных.

Российские войска поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мастерские по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что удары были нанесены в 139 районах.

Помимо этого, российские военнослужащие группировки войск «Запад» впервые уничтожили бронетранспортер «Rosomak» польского производства.

Мощные взрывы прогремели в центре Киева утром, 20 декабря, сообщает ТАСС. Украинский политик Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил информацию. Он сообщил, что в результате атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе.