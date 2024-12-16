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Страна и мир Спецоперация на Украине «Запад доводит РФ до красной черты»: Путин провел совещание с Минобороны — главные заявления

«Запад доводит РФ до красной черты»: Путин провел совещание с Минобороны — главные заявления

Президент подвел итоги СВО за 2024 год, а Белоусов подсчитал потери

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46 комментариев

Путин почтил память павших на СВО героев на расширенном заседании Минобороны

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Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание с Министерством обороны. На нем глава государства подвел итоги года на СВО, рассказал о новой тактике страны в вопросе вооружения и не обошел стороной отношения с западными странами. Собрали все заявления президента и Министерства обороны.

— Уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов, — начал свое выступление Путин. Затем прошла минута молчания.

Владимир Путин призвал и дальше укреплять обороноспособность и продолжать развивать Вооруженные силы РФ. Для этого наладят серийный выпуск «Орешника». К этому добавится выпуск и размещение ударных отечественных систем, в том числе гиперзвуковых, а также БПЛА. Военных ждут новые учения, а нестратегические ядерные силы будут держать в постоянной готовности.

Путин провел расширенное заседание с Министерством обороны

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Сейчас численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. При этом ежедневно более тысячи россиян поступают на службу по контракту, «люди добровольно идут на фронт».

О чем еще говорил президент

  • Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной;

  • Запад доводит РФ до красной черты, а после ответа со стороны Москвы пугает свое население российской угрозой;

  • устремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. Страны Североатлантического альянса увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи границ России;

  • планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем;

  • доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ достигла 95%;

  • в войсках РФ появится единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

Путин провел расширенное заседание с Министерством обороны

Источник:

Что сказал глава Минобороны

После Путина на коллегии выступил министр обороны Андрей Белоусов. Он призвал военных готовиться к любому развитию ситуации, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Но главной темой его выступления стали промежуточные итоги СВО за 2024 год.

За этот период российские военные освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров территорий. Скорость продвижения сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки. Теперь ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР и 25–30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Потери за всё время СВО с их стороны составили порядка одного миллиона человек, среди них 40 тысяч в боях на границе с Курской областью.

Много потерь есть и среди техники. За 2024 год в зоне спецоперации уничтожили свыше 58 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ, среди них 18 тысяч иностранного производства. Самой интересной частью статистики являются дальнобойные ракеты, после ударов которыми Россия применила «Орешник». За этот год ПВО сбили 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS и более 27 тысяч беспилотников.

Одной из проблем ВС РФ, на которую указал Путин, стала нехватка БПЛА. Сейчас, по его словам, войска в ежедневном режиме получают по несколько тысяч беспилотников. Помимо этого, в Вооруженных силах сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем», завершат их создание уже в третьем квартале 2025 года, отметил Андрей Белоусов.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Спецоперация на Украине Итоги НАТО ВС РФ Орешник Беспилотник
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Комментарии
51
Гость
19 минут
мы новосибирцы требуем, чтобы военным выдали форму фасона северной кореи и обязательно с их смешными фуражками, чтобы весело было в последние дни нам.
Гость
18 минут
"возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие" Таким образом, они открыто заявляют, что как минимум 10 лет будут продалжать милитаризацию экономики и о мирной жизни можно забыть. Все всё устраивает?
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