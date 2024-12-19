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Политика Итоги с Путиным Путин объяснил, когда встретится с новым президентом США Трампом

Путин объяснил, когда встретится с новым президентом США Трампом

Президент России уверен, что им с Трампом будет о чем поговорить

355
3 комментария

Путин раскрыл, когда произойдет встреча с Трампом

Источник:

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным американский журналист поинтересовался, когда Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он посчитал, что это может произойти, когда российский президент будет в ослабленном положении. После этого от Путина последовал категоричный ответ.

— Уважаемые коллеги, это вам бы хотелось, чтобы мы ослабли. Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Мы становимся по-настоящему суверенной страной и уже мало от кого зависим. О темпах развития экономики я уже сказал, мы укрепляем свою боевую способность, мы наращиваем оборонную промышленность, делаем это достаточно уверенно быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках, — подчеркнул президент.

Путин добавил, что готов ко встрече с Трампом и уверен, что им будет о чем поговорить. Также он упомянул и о внутреннем состоянии российский войск. Он заявил, что их состояние такое, какого нет, пожалуй, ни у одной армии мира.

Также американский журналист попросил президента России помочь в поисках военного из США, который 12 лет назад пропал в Сирии. Путин отметил что пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву, но обязательно задаст ему этот вопрос.

Глава государства во время расширенного заседания с Министерством обороны отметил, что военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Путин подчеркнул, что Запад доводит РФ до красной черты, а после ответа со стороны Москвы пугает свое население российской угрозой. Планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность.

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Итоги Переговоры Трамп Путин Россия США
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Комментарии
3
Гость
22 минуты
эта газетнка будет каждый вопрос в отдельный тред выделять?
Гость
2 минуты
---------------РАБОМ РОЖДЁН -ТЫ НЕТ ЧЕСТИ В СЛОВАХ ТВОИХ----------------------- Марк Аврелий- 2-й век -н-э-
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