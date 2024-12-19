«Скучно, хочется движухи»: самые яркие цитаты Владимира Путина на итогах года

Владимир Путин ответил на вопросы россиян на «Итогах года» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня в московском Гостином дворе состоялась встреча Владимира Путина с журналистами. В ходе мероприятия президент подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы корреспондентов. Мероприятие длилось четыре с половиной часа. В этом году оно совместило в себе два формата — пресс-конференцию президента и «Прямую линию». В ходе встречи президент позволил себе немного пошутить, что помогло сделать общение более легким. Самые яркие цитаты и ответы президента собрали в нашем материале.

«Хочется движухи»

Во время пресс-конференции у президента поинтересовались, как ему удается держаться на плаву, учитывая нынешнюю обстановку в стране и мире. Владимир Владимирович ответил с позитивом.

— Знаете, когда у нас всё спокойно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только всё свистит у виска, к сожалению, и пули свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас-ужас. Всё измеряется экономикой, — заявил президент.

Источник: Ruptly

«Слово назовите из трех букв»

В ответ на вопрос одного из журналистов о возможном затоплении континентов Владимир Путин рассказал анекдот. Журналист, задававший вопрос, упомянул, что многие люди выражают опасения по поводу того, что через 10–12 лет Европа и Америка могут оказаться под водой. По мнению корреспондента, в такой ситуации люди могут начать искать убежища в России, и с этим необходимо что-то делать.

— Семья сидит за столом. Мальчик разгадывает кроссворд. «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Мальчик: «За что? Это же дом». Папаша берет жене тоже бум. «О доме нужно думать», — пошутил президент.

«Кто обзывается, тот сам так называется»

Президент заявил, что никогда в ответ на оскорбления не обзывается, потому что у него и без бранных слов достаточно аргументов.

— Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил: «Кто как обзывается, тот так и называется». Делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию, — заявил глава государства.

«Как котлету заказать»

Во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о том, что делать с порносайтами в России.

— Порносайты смотрят во всём мире. Как котлету заказать. Это же не только наша беда, это беда многих других. Любые запреты имеют право на существование, но нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайт, — считает Владимир Путин.

Путин рассказал о проблеме порносайтов во всём мире Источник: Ruptly

«Почему „Орешник“? — Не знаю»

В ходе пресс-конференции общение с залом модерировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Правда, президент периодически перехватывал инициативу.

Порой Песков и сам задавал вопросы. Например, почему новейшую ракету «Орешник» так назвали.

1 Честно — не знаю, — ответил Путин с улыбкой.

«Девочки нужны»

Президент назвал вопрос рождаемости ключевым для России. Коэффициент рождаемости в России сейчас — 1,41%. Глава государства привел цифры — в России количество женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он посчитал, что стране срочно нужны девочки.

— Девочки нужны, девушки. Целая программа создана, — объяснил президент. — Во-первых, единое пособие для семей с детьми. От беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Свыше 10 миллионов детей получают его.

Источник: Ruptly

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться»

Президент рассказал и о том, как его изменили годы спецоперации. Этот период, уверен глава государства, был серьезным испытанием для всей страны, и он не исключение.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — поделился Владимир Путин.

Все высказывания президента мы собирали в режиме реального времени в отдельном материале.