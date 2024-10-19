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Страна и мир Звезда шоу «Холостяк» умерла в 31 год: звездные новости недели

Звезда шоу «Холостяк» умерла в 31 год: звездные новости недели

Новости из мира шоу-бизнеса

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3 комментария

Девушка была звездой журнала Playboy

Скончалась участница шоу «Холостяк», звезда журнала Playboy 31-летняя уроженка Новосибирска Вероника Мурашкина. Суд определил, с кем будет жить сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Российские врачи спасли Витаса от слепоты

Несколько месяцев назад у 45-летнего Виталия Грачева возникло отслоение сетчатки глаза из-за того, что 30 лет своей карьеры он выступал под софитами и прожекторами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Артист стал известен благодаря исполнению композиции «Опера № 2».

Грачеву уже приходилось несколько раз проходить операции на глазах, и какое-то время он даже носил темные очки, почти ничего не видя. С момента последней операции прошел месяц, и, по словам родных, артист чувствует себя хорошо. Однако теперь ему противопоказаны яркие вспышки света.

Выступление артиста

Скончалась участница шоу «Холостяк»

Скончалась модель журнала Playboy, которая в 2017 году участвовала в пятом сезоне шоу «Холостяк» с актером Ильей Глинниковым (сериалы «Интерны», «Крыша мира»). Девушка уроженка Новосибирска, ей был 31 год.

На странице Вероники Мурашкиной в социальной сети ее мама оставила пост, в котором сообщила, что близкие и родственники Вероники не намерены комментировать смерть девушки.

В 2020 году Мурашкина попала в ДТП, после чего долго восстанавливалась, собирали ее ногу по кусочкам. Карьеру модели пришлось завершить.

В последние годы Вероника почти перестала выходить в свет и продавала через интернет свои работы из бисера. Девушка вновь начала «жить» в больницах. В этот раз возникли проблемы с легкими.

— Казалось, что эта беда уже в прошлом, но пришла новая. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало, — рассказал нашим коллеги с NGS.RU знакомый сибирячки.

Сын Муцениеце и Прилучного

Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили вместе 10 лет. В 2020 году актеры расстались. Теперь они делят совместных детей, 11-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

Агата Муцениеце признавалась, что сожалеет о том, что ввязалась в судебные разбирательства. Она говорила, что из-за этого рушились отношения между их детьми — Мией и Тимофеем. Однако Павел Прилучный утверждал, что Муцениеце сама виновата в конфликте, так как, по его мнению, именно она его начала.

Тимофей до судебного заседания жил с отцом и его женой, актрисой Зепюр Брутян. Теперь ребенок будет жить с мамой и своей младшей сестрой Мией.

— Я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен. Люди все видят, судья видела, что вся вот подающаяся под соусом варенья и меда история на самом деле очень нечестная, — поделилась актриса радостью с подписчиками.

Муцениеце поделилась радостью — сын будет жить с ней

Развод Бакальчуков

Татьяна Ким (Бакальчук), основательница маркетплейса Wildberries, разводится с мужем Владиславом. Они прожили вместе около 20 лет и воспитывали семерых детей. Недавно она раскрыла, как несчастна была в этом браке.

— Помню, как бежала с детьми за машиной мужа, помню, как в доме летали вещи… И хочу призвать женщин не терпеть такое отношение. Честно признаться, чувствую себя просто великолепно. Ощущение будто я сбросила с себя оковы. Впервые за много лет я дышу полной грудью и абсолютно счастлива, — рассказала Ким на форуме BeWoman.

Татьяна Ким на форуме

По словам Ким, проблемы в их семье начались давно. И после очередной ссоры Татьяна решила, что больше не может сохранять этот союз. Скандал вокруг Wildberries и экс-супругов не утихает с июля 2024 года, а началось все с того, что после слияния компании Wildberries и Russ, Бакальчук в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что Татьяну захватили рейдеры.

12 октября Татьяна Ким рассказала, что Владислав Бакальчук поставил их бизнес под угрозу и лишил компанию 37 миллиардов рублей.

Признание Джигурды

На премьере фильма «Кореша» (18+) Никита Джигурда заявил, что он дед Никиты Кологривого.

— Никита Кологривый — мой внук! — крикнул Джигурда.

Скорее всего тезки не являются родственниками, но их сходство бросается в глаза. Оба артиста — эпатажные личности, о которых часто можно услышать в контексте громких скандалов.

Заявление Джигурды

Новый образ Дюжева

На той же премьере «Корешей» в новом образе появился актер Дмитрий Дюжев (сериал «Бригада», фильм «Жмурки»).

— Как-то не очень вовремя с учетом похолодания, но актеру, кажется, идет, — прокомментировали в издательстве StarHit.ru.

Дмитрий Дюжев сменил имидж

Скандал вокруг Лерчек и Natan

Уже несколько дней не утихает скандал вокруг блогерши Валерии Чекалиной и женатого рэпера Natan (Натан Миров). Они познакомились на съемках шоу «Звезды в джунглях», где между ними завязались отношения. В сеть попали видео интимного характера, которые подтверждают интрижку Чекалиной и Натана.

Валерия Чекалина сказала, что не знала о том, что Natan женат. Она отметила, что он не производил впечатление человека, у которого есть супруга.

Недавно рэпер поделился видео, в котором признался, что во время съемок шоу действительно испытывал чувства к Валерии Чекалиной. Однако он не намерен уходить от жены и готов сделать все возможное, чтобы сохранить семью.

— Я ни в коем случае не оправдываю себя. Мой поступок меня глубоко разочаровал, и я понимаю, насколько сильно я ранил самого важного человека в своей жизни. Вижу, как страдает моя жена. Я постараюсь исправить ситуацию. Не знаю, удастся ли мне это, но я сделаю все от меня зависящее. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Миров.

Natan не хочет расставаться с женой

Thirty Seconds to Mars хотят дать концерты в России и на Украине

Во время концерта в Сербии Джаред Лето обратился к своим поклонникам и сказал, что когда все наладится, он приедет в Россию и на Украину со своей группой. Также он поблагодарил фанатов на русском языке.

— Спасибо! Ребята, мы так по вам скучали. Однажды, когда эти проблемы закончатся, мы увидимся на вашей родине. Мы приедем в Санкт-Петербург и Москву, мы встретимся в Киеве. Мы будем веселиться все вместе. Идет? Так и должно быть, — сказал Лето со сцены.

На концерте группы было много поклонников группы из России

Джаред Лето поблагодарил фанатов на русском

К тому же блогерша Анастасия Ивлеева еще в 2020 году пригласила Лето к себе на шоу во время прямого эфира в Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ).

Ивлеева позвала Джареда Лето к себе на шоу

Жена Петросяна показала селфи, сделанное во время беременности

35-летняя Татьяна Брухунова впервые показала фото, где она беременна дочерью Матильдой от 79-летнего Евгения Петросяна. В марте 2024 года на свет неожиданно появился второй ребенок супружеской пары. Подписчики Татьяны начали подозревать, что она воспользовалась услугами суррогатного материнства, ведь в ее аккаунте не было ни одного фото, сделанного во время беременности.

— Год назад в нашу жизнь пришла Матильда. Как только я взглянула на тебя, я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые, — подписала Брухунова фотографию.

Татьяна Брухунова показала фото на котором беременна вторым ребенком

SHAMAN заявил, что он не одинок

Ярослав Дронов отметил, что он не одинок — с ним народ и вся Россия. Кроме того, певец поделился своими представлениями о том, какой должна быть девушка, чтобы ему понравиться.

— Чтобы она была моей. Чтобы меня магнитило, тянуло. Чтобы мне было с ней лучше, чем без нее, — заявил Дронов.

Певец утверждает, что его не интересует внешность девушки, поскольку он уже устал от этого. Для SHAMANa важно, чтобы с избранницей ему было хорошо.

В конце артист передал привет Екатерине Мизулиной.

Ярослав Дронов заявил, что с ним народ и страна

ПО ТЕМЕ
SHAMAN Павел Прилучный Агата Муцениеце Евгений Петросян Джаред Лето Настя Ивлеева Валерия Чекалина Дмитрий Дюжев Никита Джигурда Татьяна Ким Развод Бакальчук Витас Звездные новости Главное за неделю
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Комментарии
3
Татьяна 53
24 минуты
Эти персонажи мне не интересны.
Гость
43 минуты
Какой-то кринж
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