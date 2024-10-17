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Происшествия эксклюзив Скончалась звезда журнала Playboy и участница шоу «Холостяк» из Новосибирска Вероника Мурашкина

Скончалась звезда журнала Playboy и участница шоу «Холостяк» из Новосибирска Вероника Мурашкина

В 2020 году девушка попала в страшное ДТП

2 506
5 комментариев

Вероника несколько лет жила в Москве

Скончалась новосибирская модель, звезда журнала Playboy 31-летняя Вероника Мурашкина. По предварительным данным, причиной смерти стало серьезное заболевание легких.

Вероника Мурашкина родилась в городе Тогучине Новосибирской области. В 2017 году девушка участвовала в реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ, где боролась за сердце популярного столичного актера Ильи Глинникова (сериалы «Интерны», «Крыша мира»). Однако в последнем выпуске выбыла из программы за свои слова про любовь.

В том же 2017 году фото Вероники попало в номер Playboy. Тогда в образе с жёлтыми заячьими ушами на голове она украсила разворот журнала  с заметкой о прошедших тематических вечеринках Playboy.

Летом 2020 года Вероника попала в страшное ДТП. Девушка приехала в родной Тогучин в гости к маме и бабушке. Вечером вышла прогуляться по улице с друзьями детства, которых давно не видела. Неожиданно на парковку, где стояла компания вылетела иномарка, за рулем которой был пьяный одноклассник. Основной удар пришелся на Веронику. Долгие годы врачи заново собирали ее ногу, девушка очень долго проходила реабилитацию. С карьерой модели пришлось завязать.

В последние годы поклонники и подписчики красивой сибирячки заметили, что девушка перестала выкладывать студийные фото. Она увлеклась бисероплетением и продавала через соцсети свои работы. Только близкие друзья знали, что Вероника практически перестала выходить из дома, пережила тяжелый разрыв с мужем и вновь прописалась в больницах. На этот раз возникли проблемы с легкими.

— После тяжелой аварии ее ногу собирали буквально по кусочкам. Она долго лечилась, лежала в клиниках и восстанавливалась. Казалось, что эта беда уже в пролом, но пришла новая. Вероника стояла очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало, — рассказал НГС знакомый сибирячки.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Вероники Мурашкиной.

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Комментарии
5
Гость
9 минут
Бороться целой команде девушек за одного мужчину, это унизительно и недостойно. А так да, конечно жаль ее.
Гость
2 минуты
Соболезнования родственникам и друзьям
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