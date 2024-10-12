SHAMAN описал идеал девушки, а Валя Карнавал нашла утешение в Воробьеве: звездные новости недели

Артист рассказал о том, какой должна быть идеальная девушка Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о критериях выбора подходящей девушки. А блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) завели дома очаровательную козу по имени Мими. В социальных сетях они делятся видео, на которых Мими с удовольствием ест брокколи прямо из тарелки со стола.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

«Мисс Россия — 2024»

Финал конкурса «Мисс Россия — 2024» состоялся 5 октября в «Барвиха Luxury Village» в Москве. Тысячи девушек со всей России подавали заявки на участие в конкурсе, однако отбор прошли всего 50.

Мисс Россией стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. В финале конкурса девушка надела корону из белого золота, которая стоит миллион долларов и получила сертификат на один миллион рублей. Валентине предоставили шанс представить Россию на международных конкурсах, включая состязание «Мисс вселенная».

В Москве определили победительницу конкурса «Мисс Россия — 2024» Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Оксана Самойлова и Джиган завели дома козу

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) сделал неожиданный подарок своей жене, блогерше Оксане Самойловой. Он подарил ей камерунскую козочку по имени Мими. У козы даже есть собственный домик. Теперь звездное семейство делится милыми видео в своих соцсетях.

— Это же моя мечта! Это же коза! Боже мой! А что теперь делать нам? — спросила Самойлова.

Судя по видео, все члены семьи, включая четверых детей Самойловой и Джигана, были очень счастливы. Они целовали козу, а затем обнимали главу семьи.

Джиган подарил жене козу Источник: samoylovaoxana / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Звездная пара публикует милые видео с питомцем Источник: samoylovaoxana / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

В одном из видео блогеры кормят Мими брокколи из тарелки.

— Мы сейчас ее научим, потом будет по столу ходить, — смеется Самойлова.

Козу назвали Мими Источник: iamgeegun / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Кроме того, Самойлова рассказала, что в следующем году в семье появится еще как минимум двое новых питомцев.

— На весну у меня план — высидеть страуса из яйца. Это не шутка, если что. Все лето с ним потусить, потом отдать его на ферму. Мы уже договорились, там у нас будет свой личный страус. Еще я, конечно, хочу корову, — говорит Оксана Самойлова. Ее слова приводит издание StarHit.ru со ссылкой на источник.

Задорожная показала ураган «Милтон» во Флориде

Актриса и певица Настя Задорожная с семьей — мужем и дочерью — живет в США. Несколько дней назад штат Флорида настиг сильный ураган «Милтон», который унес жизни нескольких людей. Задорожная с семьей не стали эвакуироваться, а решили переждать ураган дома. Артистка поделилась видео, на котором видны последствия стихийного бедствия.

— На часах 9:17, я выбралась в город в поисках кипятка. Дело в том, что у нас уже почти сутки нет света, мы уже сделали одну вылазку сегодня, чтобы найти горячую еду. Это оказалось непросто, но мы это сделали. Сейчас ищем кипяток. У нас есть свет в коридорах, работают лифты, есть свет в общих помещениях, но в квартирах нет, — говорит Задорожная.

Задорожная показала со своего балкона ураган во Флориде Источник: StarHit.ru

Самый красивый мужчина в мире

Самым красивым мужчиной в мире признали актера, который сыграл Вронского в американской версии экранизации «Анны Карениной». Лицо Аарона Тейлора-Джонсона на 93% соответствует стандартам золотого сечения. Единственным небольшим «недостатком» его внешности является форма губ и не совсем правильное расстояние между глазами, носом и губами.

На втором месте рейтинга оказался актер Netflix Люсьен Лависконт, а на третьем — актер Пол Мескаль из Ирландии. Роберт Паттинсон, который в 2022 году был на вершине списка самых красивых мужчин в мире, теперь занимает лишь четвертое место в рейтинге.

Американский актер Аарон Тейлор-Джонсон Источник: StarHit.ru Его внешность соответсвует стандартам золотого сечения Источник: StarHit.ru

Дима Билан боится, что на него наведут порчу

Певец Дима Билан опасается брать подарки от фанатов из рук в руки. На одном из своих концертов он попросил поклонницу положить презент на сцену, а уже потом взял его в руки.

— Сюда кладите сначала. Так, положили. Взял. Вы не чернокнижница? — задал вопрос певец фанатке.

Билан объяснил это тем, что он соблюдает определенные правила обмена человеческой энергии.

— Коротко о жизни артиста и работе с огромным количеством человеческих энергий. А на концерте они бывают совершенно разные. В ком-то я вижу радость и счастье, а в ком-то — отчаяние или печаль. Поэтому и существуют свои правила, когда знаешь, как принимать подарки. Так что все пришедшее преобразую в добро! — поделился Билан.

Билан опасается принимать подарки из рук в руки Источник: StarHit.ru

SHAMAN назвал критерии идеальной девушки

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) недавно заявил о разводе со своей второй женой. Холостяк рассказал о том, какие качества ему важны в будущей избраннице.

— Я могу так сказать, здесь я солидарен с моим другом Григорием Лепсом: честность, порядочность, доброта — это главное, что ищет Shaman в девушке.

Дронов подчеркнул, что для него внешность девушки не имеет решающего значения. Он считает, что можно любить человека таким, какой он есть.

— Например, тебе нравится женщина, потому что у нее длинные волосы или красивые брови. Или что-нибудь такое. Человек тебе нравится, ты его любишь, просто потому что он есть. Я думаю, что должно быть так, — заключил певец.

SHAMAN активно гастролирует по стране. Наши коллеги из NN.RU узнали, что нужно для того, чтобы концерт состоялся. Артисту будет необходим перелет бизнес-классом. В номере люкс, предназначенном для Дронова, должна быть большая кровать и десять бутылок воды. В гримерке артиста обязательно должен висеть портрет Владимира Путина и стоять березовый сок.

Валя Карнавал в объятьях Алексея Воробьева

После выступления на шоу «Ледниковый период» Валя Карнавал расплакалась за кулисами. Блогершу поддержали мама и актер Алексей Воробьев.

— Настоящий боец просто, я тобой восторгаюсь! , — сказал артист.

Карнавал поделилась своими чувствами. Она рассказала, что выступление было очень страшным и волнительным, и она совсем не помнит, как оно прошло.

Актер поддержал Валю Карнавал Источник: StarHit.ru

Выступление артистов на льду Источник: StarHit.ru

Алименты на сына Айзы и Гуфа

Судебные разбирательства по иску блогерши Айзы Анохиной к рэперу Гуфу (Алексей Долматов) продолжались около года. 7 октября бывшие возлюбленные наконец смогли найти решение проблемы.

— Экс-супруги договорились на комфортную сумму с шестью нулями, она устроила обе стороны, — рассказали в издании StarHit.ru со ссылкой на источник в Савеловском суде столицы.

Анохина требовала с бывшего супруга на содержание их совместного сына 150 тысяч рублей в месяц и четверть заработка рэпера. Девушка объясняла это тем, что больше 10 лет после развода Долматов не давал денег на содержание ребенка. Сейчас их сын собирается поступать в один из вузов Сингапура, и для этого нужны средства.

Архивное фото экс-супругов Источник: aizalovesam / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ) У бывшей звездной пары есть сын Источник: therealguf / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Ребенок Агаты Муцениеце ушел от нее

А вот актриса Агата Муцениеце уже прошла этот процесс и теперь жалеет о том, что вообще затеяла его. Судебные заседания по делу об алиментах привели ее семью к расколу.

— Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! — делится переживаниями Агата Муцениеце.

Сейчас Тимофей — сын экс-супругов живет с Павлом Прилучным и его женой — актрисой Зепюр Брутян. По словам Муцениеце, Прилучный настаивает на том, чтобы их совместные дети жили у него.

— Мия безумно скучает по брату и, конечно, по папе! Тима с нами почти не общается. Я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Сын сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет! — переживает Агата Муцениеце.

Мия и Тимофей с папой Источник: bugevuge / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ) Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Павел Прилучный высказал свое мнение о судебном процессе. Он считает, что бывшая супруга первая начала конфликт.

— После подачи иска об алиментах она начала активно препятствовать желанию Тимофея жить со мной — как фактически, так и юридически. Договориться у нас не получилось. Я был бы счастлив оставить и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо ее желание, которое я уважаю и не пытаюсь как-то на него повлиять, — заявил актер.

Алименты на детей Павла Дурова

Еще один скандал из-за алиментов не утихает и в семье основателя Telegram Павла Дурова. Ирина Болгар, мать его троих детей, требует от бизнесмена денег на детей.

Однако, как утверждает бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин, несколько лет назад, в 2019 году, Павел перевел Ирине 7 млн долларов для поддержки детей. По его словам, сумма была рассчитана исходя из ежемесячного пособия в размере 10 тысяч долларов на каждого ребенка, пока им не исполнится 23 года.

Ирина заявила, что деньги были ее личными сбережениями, в документах указано, что 5 млн долларов были переведены в качестве «подарка», а оставшиеся 2 млн долларов предназначались для поддержки детей.

У девушки трое детей от бизнесмена Источник: missbolgar / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ) Болгар не отрицает, что получила деньги от Дурова Источник: StarHit.ru

Кроме того, Лобушкин утверждает, что Ирина Болгар имела право пользоваться банковским счетом Павла Дурова. Однако в 2022 году бизнесмен узнал, что Болгар потратила со счета 18 млн долларов на люксовые бренды и ювелирные магазины. В ответ на это Дуров закрыл доступ к счетам, и тогда Болгар подала иск о выплате алиментов. Именно в это время Ирина Болгар и вышла из тени, рассказав всему миру о своих детях и связях с Дуровым.