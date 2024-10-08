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Развлечения эксклюзив Стал известен райдер SHAMAN'а. Чтобы певец спел в вашем городе, ему нужна кровать King Size, портрет Путина на стене и березовый сок

Стал известен райдер SHAMAN'а. Чтобы певец спел в вашем городе, ему нужна кровать King Size, портрет Путина на стене и березовый сок

Также для комфорта певца потребуется номер люкс и много воды без газа

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22 комментария

Ярослав Дронов дает концерты по всей России

Певец SHAMAN активно гастролирует по стране — а на днях выступает в Нижнем Новгороде. Наши коллеги из NN.RU узнали райдер певца — то есть список условий, которые должны соблюсти организаторы, чтобы концерт состоялся.

Публикуем требования певца и его команды. В списке — портрет Путина и березовый сок.

Транспорт

Чтобы добраться до нужного города, SHAMAN и его коллектив рассматривают и авиаперелеты, и поездки на поездах. Ярослав и турменеджер готовы лететь только бизнес-классом и компанией «Аэрофлот». Для остальных музыкантов состава готовы рассмотреть экономкласс. Поезда тоже подходят, но только если поездка не займет больше 10 часов. Места должны быть в вагонах купе.

Для передвижений по городу Ярославу Дронову потребуется трансфер — V-class с тонированными стеклами и классическим салоном (диван).

Внутри должно быть четыре бутылки воды без газа комнатной температуры («Кубай», «Пилигрим», Tassay), зарядки для телефонов, матрас по размеру заднего дивана, новые подушка и одеяло с гусиным пухом, а также санитайзер, аптечка, эвкалиптовые леденцы, влажные и сухие салфетки.

Проживание

Для размещения звездных гостей рассматривается только пятизвездочный отель. Для SHAMAN’a должен быть забронирован номер люкс с большой кроватью (King/Queen Size). Кстати, перед бронью фото или видео номера должны отправить на согласование менеджеру, материалы с сайтов отеля не подходят.

Также для комфорта певца внутри номера должны быть 10 бутылок воды, растворимый кофе, подушки из гусиного пуха, матрас средней жесткости и блэкаут-шторы.

Также люкс должны забронировать для директора, если он тоже едет в тур. Для менеджера подойдет улучшенный номер, а остальные члены коллектива согласны на одноместные номера в том же отеле.

Гримерка

Требования к гримерке у артиста простые: диван, мусорное ведро, зеркала, вешалки. Однако есть особый акцент — портрет президента России Владимира Путина на стене. Также для перекуса Ярослав хочет иметь под рукой чайник, чай в пакетиках, растворимый кофе и воду без газа.

Кроме того, на столе у SHAMAN’a должны быть березовый сок, овсяное печенье «Полет СССР», шоколад, фрукты, орехи, эвкалиптовые леденцы, брускетты.

Чтобы подготовиться к концерту, артисту также понадобятся мощный фен, лак для волос «Стальная хватка» и черный махровый халат.

Добавим, что всей команде во время пребывания в другом городе должны платить суточные: помимо артиста — 10 тысяч рублей турменеджеру, по 13 500 рублей на каждого охранника и по 5 тысяч на каждого члена коллектива.

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Комментарии
22
000VV
53 минуты
И на это еще кто-то покупает билеты?🤣Он доплачивать должен 😁
веснушка
56 минут
берёзовый сок осенью- как подснежники в декабре! ( если настоящий, конечно возжелает! не консерву...)))
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