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Стиль и красота Вот это красотка! Кто надел корону за миллион долларов на конкурсе «Мисс Россия — 2024»

Вот это красотка! Кто надел корону за миллион долларов на конкурсе «Мисс Россия — 2024»

Среди судей был Дмитрий Маликов, а выступала для зрителей Юлианна Караулова

1 598
5 комментариев

В Москве определили победительницу конкурса «Мисс Россия — 2024»

5 октября в «Барвиха Luxury Village» прошел финал конкурса «Мисс Россия — 2024». Заявки на отбор подали тысячи девушек со всей России, отбор прошли всего 50. Для участия в конкурсе они недели готовились к состязанию.

Всю информацию о прошедшем конкурсе мы собрали в одном видео.

Конкурс состоял из трех этапов: дефиле по подиуму в платье и купальниках и ответ на вопросы жюри. Первый этап прошли всего двадцать человек, после второго осталось десять.

Между этапами конкурса выступали приглашенные артисты. Первой спела певица по имени Мона, вторым — хип-хоп исполнитель Звонкий. Самое длинное выступление было у Юлианны Карауловой, которая также была членом жюри наряду с Дмитрием Маликовым и другими.

За победу в финале соревновались девушки со всей страны: из Симферополя, Ростова-на-Дону, Козьмодемьянска, Чувашии, Иваново, Якутии, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Саратова и Тольятти.

Победу присудили 18-летней Валентине Алексеевой из Чувашии. В финале она надела корону из белого золота за миллион долларов и получила сертификат на миллион рублей. Кроме того, ей предоставлен шанс представлять Россию на международных конкурсах, в том числе на «Мисс вселенная».

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Комментарии
5
Гость
39 минут
"Примечательно, что ее мама, 39-летняя Ольга Алексеева, в том же году участвовала в аналогичном конкурсе, но для тех, кто старше. Она удостоилась титула "Вице-миссис Чувашия" Да это просто похоже местная мафия.
Гость
45 минут
Господи... Я похоже тоже после таких новостей начнут просить остановку чтобы сойти с этой планеты. «Барвиха Luxury Village» - это вообще что солянка из слов на разных языках? Я так понял название какой-то деревни... Барвиха Лухари Виилаге? Правильно же прочитал?
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