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Страна и мир Задержание Павла Дурова «Эту боль сложно описать». Павел Дуров потерял ребенка после ареста во Франции

«Эту боль сложно описать». Павел Дуров потерял ребенка после ареста во Франции

Его девушка не выдержала стресса

1 388
25 комментариев

Пара потеряла ребенка из-за стресса во Франции

Павел Дуров рассказал, что его девушка потеряла ребенка из-за стресса после ареста во Франции.

Напомним, Дурова задержали в конце августа. Его обвинили в тяжких преступлениях, совершать которые якобы помогает Telegram — в том числе по статьям о порнографии, наркотиках и ОПГ. Вместе с ним на частном самолете летела Юлия Вавилова. Она, как выяснилось, была беременна.

Рассказ Юлии

24-летняя Юлия — геймер и криптокоуч. Когда французские силовики арестовали Дурова, ее отпустили, но забрали всю технику. Следующие дни Юлия провела в стрессе и неизвестности.

— Нас ударили новости: Павел может провести 20 лет в тюрьме. Блогеры обвиняли меня в его аресте, распространяли конспирологию. Стресс был неописуемым. Начались панические атаки, — описывает Юлия события после ареста. — Всё сошлось в одной точке: арест Павла, ложь и ненависть против меня. У меня не было доступа к моим социальным сетям, к телефону, ни к чему. Я не могла ответить и просто должна была всё это принимать.

Девушка почувствовала, что ей стоит сделать тест на беременность. Результат на французском показал: «Enceinte 3+». То есть — беременна.

О Юлии ходило множество слухов

Когда Юлию вызвали на допрос в полицию, доктор сказал ей не идти. По его словам, для ранней стадии беременности был опасен даже тот стресс, которому Юлия уже подвергалась. Однако позднее она провела на допросе 3-4 часа.

Юлия выложила запись с УЗИ

В сентябре Юлия сфокусировалась на физическом и ментальном здоровье. Павла выпустили под залог, он поддерживал Юлию. Однако 4 октября доктор сообщил, что сердце плода перестало биться.

— Эту боль сложно описать. Мы уже так привыкли к мысли о ребенке. Это была десятая неделя, — объяснила Юлия. — Мы справились со всем, что на нас свалилось. Но это оказалось слишком для малыша.

Фото теста. Результат пришлось переводить с французского

Комментарий Дурова

Павел рассказал, что узнал о беременности, еще когда был под арестом. Ему сообщил его адвокат. Павел не ожидал такого услышать, но ответил: «Спасибо за хорошую новость». Переводчик, служащий и полицейский вокруг него неловко заулыбались.

Дурова выпустили под залог следующим вечером.

— Я узнал, что, пока меня не было рядом, Юлия испытывала безумное давление. Какой-то блогер пустил слух, что она — «агент Моссада». Другие люди пришли к абсурдной мысли, что именно ее сообщения (а не детали моего чартерного рейса) привели к тому, что полиция встретила меня в аэропорту, — объяснил Дуров.

Павел поддерживал свою девушку

Негатив, который обрушился на Юлию, он называет настоящим кибербуллингом.

— Юлия стояла твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны, — уверен Дуров.

4 октября он получил от нее сообщение из трех смайликов — «😭😭😭». Юлия в то время была у доктора. Так что Павел сразу понял, что пошло не так.

Другие дети

Тем временем всё больше информации выкладывает Ирина Болгар — мать трех детей Павла Дурова. Женщина завела страничку в соцсетях и начала регулярно публиковать фото с сыновьями и дочкой, подписывая кадры хештегами с фамилией своего бывшего.

Также она обвинила миллиардера в домашнем насилии и подала на него в суд. Болгар считает Telegram совместно нажитым имуществом и претендует на долю в компании, ведь она «консультировала» Павла.

Дуров в ответ выложил свое фото с дочерью. Он в шутку написал, что девочка инструктирует его, помогая запустить Telegram.

— Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята, — подписал фото Дуров.

Фото было сделано в июне 2013 года

Более того: представитель миллиардера сказал, что Дуров с Болгар никогда не были парой. По его словам, Ирина была тренером Павла по йоге — и «предложила» ему родить совместных детей. Так трое детей и появились.

На снимке, вероятно, изображена дочь Алина, которую в 2009 году родила бывшая жена Дурова Дарья Бондаренко. От Бондаренко у основателя Telegram также есть сын Михаил, он родился в 2010 году.

За считаные дни после ареста Павла Дурова во Франции о создателе Telegram стало известно гораздо больше, чем за все 39 лет его жизни. Например, выяснилось, что миллиардер, который утверждал, что отношения только отвлекают от важных дел, оказался тем еще ловеласом — 8 женщин Павла Дурова как будто только что сошли с подиума.

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Комментарии
25
Bream
21 минута
У меня не было доступа к моим социальным сетям, к телефону, ни к чему. (с) ну всё. жисть остановилась. как без телефона то.
трям-брям
7 минут
Ой, быть такого не может. Это же "райский сад", демократия, свобода, а не какой-то кровавый Мордор.
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