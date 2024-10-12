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Страна и мир Разборки в стиле 90-х и минус 37 миллиардов: чем обернулся скандал между главой Wildberries и Владиславом Бакальчуком

Разборки в стиле 90-х и минус 37 миллиардов: чем обернулся скандал между главой Wildberries и Владиславом Бакальчуком

Ким попросила супруга действовать в рамках закона

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Основательница маркетплейса обвинила бывшего мужа в краже

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 миллиардов рублей. Кроме того, она обвинила Владислава в угрозах в адрес сотрудников и самой компании.

— Именно Владислав своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок. А его хваленая команда, про которую он так много рассказывает, обворовала нашу компанию на 37 миллиардов рублей. Заморозила нам все сроки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех, кто с нами сотрудничает, — заявила Татьяна Ким в своем Telagram-канале.

Татьяна Ким — о бизнесе

По мнению основательницы маркетплейса, Бакальчук стал неадекватно воспринимать реальность. Она рассказала, что сотрудники Wildberries постоянно сталкиваются с угрозами. На компанию организуют хакерские атаки и нападения на строящиеся склады.

Татьяна Ким вновь подчеркнула, что она не нуждается в помощи и ее никто не обманывал. А решение объединиться с Russ было правильным. Все важные решения она принимала и продолжает принимать самостоятельно.

Ким призвала решать все возникающие проблемы в рамках действующего законодательства и избегать разборок в духе 90-х.

Владислав Бакальчук опубликовал в своем Telagram-канале опрос. Бизнесмен задал вопрос подписчикам: «Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя?»

Скандал вокруг Wildberries и экс-супругов Бакальчук не прекращается с июля 2024 года. Всё началось с того, что Владислав Бакальчук во время разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что его жену, Татьяну захватили рейдеры и не дают видеться с семьей и детьми. Он утверждал, что это произошло после объединения компании Wildberries и Russ.

Ким ответила мужу, что она не является заложницей и не нуждается в спасении. По ее словам, вопрос об объединении компаний уже обсуждался с Бакальчуком.

Конфликт между супругами, связанный с бизнесом, стал причиной стрельбы возле головного офиса Wildberries. В результате происшествия погибли двое охранников, а еще несколько человек получили ранения. Бакальчук утверждает, что он шел на переговоры, но на него и его команду было совершено нападение.

3 октября бывший супруг Татьяны Ким обратился в суд, чтобы отсудить часть совместного бизнеса с главой Wildberries. Он утверждал, что доменное имя WILDBERRIES.RU стоит около трех миллионов долларов и было оформлено на Татьяну Ким в период их брака.

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