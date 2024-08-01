Почему взрываются жилые дома и как найти утечку газа? Отвечают эксперты

Сегодня на месте ЧП работали разные экстренные службы Источник: Александр Ощепков











Сегодня в Нижнем жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа — рухнула целая секция. Эта ситуация очень похожа на ту, что произошла в 9 февраля 2023 года в Новосибирске, когда газ взорвался в доме на улице Линейной.

В 2023 году НГС разговаривал с экспертами о том, из-за чего могут происходить взрывы газа, насколько актуальна такая проблема и как с ней бороться. Вспоминаем, что специалисты рассказывали в прошлый раз.



«Для подобной утечки нужно было несколько дней»

Начальник службы эксплуатации петербургской компании «ИнГаз» Марк Ибрагимов говорил, что утечки происходят в разных регионах — это распространенная проблема.



— Но должна накопиться высокая концентрация газа, чтобы он именно взорвался. Ее на самом деле тяжело достичь при исправной приточно-вытяжной вентиляции. Речь идет об от 5 до 15 %, а если газа будет очень много, то он не взорвется, — считает он. — Я ничего не утверждаю, но думаю, что для подобной (как в Новосибирске. — Прим. ред.) утечки нужно было несколько дней. Возможно, о ней знали, ощущали запах газа. То есть это не так, что запах появился — и сразу взрыв, если речь идет об утечке из соединения, а не о повреждении участка газопровода, шланга, газоиспользующего оборудования (читатели рассказывали нам о том, что на запах газа жители дома жаловались за час до трагедии. — Прим. ред.).

Возможные причины

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что причин может быть много:



— От простой халатности до самовольной установки газоиспользующего оборудования. Большинство аварий связано с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Но из-за чего произошла трагедия в Новосибирске, предстоит выяснить в ходе расследования.

В больницы города было доставлено девять пострадавших, двоих во второй половине дня выписали Источник: Александр Ощепков











По словам Марка Ибрагимова, в последнее время люди в угоду красоте пренебрегают необходимыми нормами: делают кухню, учитывают дизайн, но загораживают газовую трубу, чтобы ее не было видно.

— Там может произойти утечка, которую нельзя контролировать. Кроме того, есть регламент замены газовых шлангов, который часто не соблюдается, — описал возможные проблемы эксперт.

Проблемы из-за мошенников

Марк Ибрагимов замечает, что еще одна проблема подобных утечек связана с тем, что не всегда сотрудников газовых служб пускают в дом для ежегодного осмотра оборудования. Так происходит в том числе из-за мошенников, которые представляются сотрудниками газовых и других служб.

— Может, нужно, чтобы местные органы власти предупреждали жителей о том, что в такие-то дни будут работать сотрудники, — предполагает эксперт.

Жители дома жаловались на мошенников, которые представлялись сотрудниками газовых служб Источник: Александр Ощепков











Генеральный директор «Новосибирскоблгаза» Татьяна Пьянова (представитель компании, которая поставляла газ в дом на Линейной, 39) рассказывала об этой проблеме. Жители жаловались на мошенников, которые ходили по домам на этой улице.

«Новосибирскоблгаз» — компания-поставщик сжиженного газа на территории Новосибирской области. Создана в 2007 году, генеральный директор — Татьяна Пьянова, учредитель — ЗАО «Сибрегионгаз». Выручка на конец 2021 года — 294,7 миллиона, чистый убыток — 5 миллионов.



По ее словам, «Новосибирскоблгаз» постоянно напоминает жителям, что доверять нужно только официальным представителям компании, которая поставляет газ. И уведомляет управляющие компании о том, когда именно будут проводить техническое обслуживание, — проверки оборудования обязательно должны проводить ежегодно.

— Дошло до того, что мы просим не только проверять удостоверение, но даже звонить нашему диспетчеру и уточнять, действительно ли этот сотрудник работает у нас, — говорила Татьяна Пьянова.



Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константин Крохин назвал такие мошеннические действия настоящей эпидемией.

— Раньше мошенники меняли водосчетчики, трубы, теперь они меняют газовые трубы. К сожалению, с ними нужно бороться уголовно-правовыми методами. Очевидно, что недорабатывает полиция, — посетовал он. — Такие факты могут быть — более того, действительно могут привести к аварии. Но за этим нужно усиленно следить со стороны государства. Сами граждане вряд ли смогут защититься, потому что в основном объектами поползновений мошенников являются пожилые, которые не способны противостоять подобным угрозам.

Как еще можно решать проблему

По словам Алексея Гривача, проблема с газом очень актуальна, потому что любая подобная авария приводит к большим разрушениям и человеческим жертвам.

— Сейчас ведется работа по изменению норм и ужесточению правил обслуживания газового оборудования. Чтобы предотвратить подобные ЧП, нужна и разъяснительная работа с населением и усиление контроля в сфере обслуживания газоиспользующего оборудования, установленного в многоквартирных домах, — резюмировал эксперт.



При подозрении на утечку газа Марк Ибрагимов советует в любом случае вызывать специалистов.



— За ложный вызов вас никто не наругает, поэтому лучше вызвать специалистов, — заверил он. — Сам по себе газ не ядовитый: люди умирают не от него, а от удушья, потому что он вытесняет кислород. В бытовых условиях, если специалистов нет, можно взять средство для мытья посуды и губку. Нужно приготовить мыльный раствор и нанести его на шланги, краны и другие соединительные элементы. Если где-то мыльные пузыри есть — значит, в этом месте идет утечка.

