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Происшествия Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва газа в Свердловской области — кадры

Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва газа в Свердловской области — кадры

Спасатели разбирают завалы

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30 комментариев
Взрыв произошел в пятиэтажке

Одна из секций жилого дома в Нижнем Тагиле полностью разрушена. Это случилось из-за взрыва газа. ЧП произошло около 10 утра по мск.

— Мы услышали очень громкий взрыв, а когда пришли к месту ЧП дом уже обрушился. Из-под завалов были слышны крики. На месте уже работают экстренные службы, — рассказал E1.RU один из очевидцев.

Предварительно, пострадали 6 человек. Среди них есть дети. Из-под завалов достали двоих младенцев, еще два человека остаются там.

Наши коллеги ведут трансляцию с места происшествия.

Разрушенный дом был построен в 1974 году и находился в исправном состоянии. Обслуживала его УК «ТАГИЛ-СИТИ». По данным ГИС ЖКХ, износ здания был не более 30%. Здесь было 80 жилых квартир и шесть подъездов. Капитальный ремонт планировали на 2030–2032 год. Однако систему газоснабжения планировали чинить в рамках капремонта только в 2042–2044 году.

Как стало известно Mash, в последний раз проверку дома проводили 19 июля. Тогда специалисты сообщили, что газопровод в порядке.

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Комментарии
30
Alx_nsk
1 августа 2024, 14:53
Давайте, устройте проверку причастности тех. кто сейчас в новосибе в СИЗО сидит. Систему контроля за газовым оборудованием в МКД надо менять! Думаю это стоит в тысячи раз дешевле сумм, предназначенных для кредитов "платным друзьям"!
Дед Митрич
1 августа 2024, 14:55
Газифицировать необходимо котельные, ТЭЦ, а так же малоэтажные дома. Многоквартирные дома давно пора дегазифицировать, т.к. контролировать состояние газопроводов и газовых плит в них достаточно сложно.
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