Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва газа в Свердловской области — кадры

Взрыв произошел в пятиэтажке Источник: 112 / t.me











Одна из секций жилого дома в Нижнем Тагиле полностью разрушена. Это случилось из-за взрыва газа. ЧП произошло около 10 утра по мск.

— Мы услышали очень громкий взрыв, а когда пришли к месту ЧП дом уже обрушился. Из-под завалов были слышны крики. На месте уже работают экстренные службы, — рассказал E1.RU один из очевидцев.

Предварительно, пострадали 6 человек. Среди них есть дети. Из-под завалов достали двоих младенцев, еще два человека остаются там.

Наши коллеги ведут трансляцию с места происшествия.

Разрушенный дом был построен в 1974 году и находился в исправном состоянии. Обслуживала его УК «ТАГИЛ-СИТИ». По данным ГИС ЖКХ, износ здания был не более 30%. Здесь было 80 жилых квартир и шесть подъездов. Капитальный ремонт планировали на 2030–2032 год. Однако систему газоснабжения планировали чинить в рамках капремонта только в 2042–2044 году.