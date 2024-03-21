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Шойгу представил нового зама: главные новости 20 марта

Обо всём важном, что произошло за день, мы расскажем в коротком дайджесте

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На заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу представил своего заместителя по тылу Андрея Булыгу

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 20 марта.

Совфед одобрил закон о поблажках для преступников, заключивших контракт с ВС РФ

Совет Федерации одобрил закон о механизме освобождения контрактников спецоперации от уголовного наказания. Накануне его сразу во втором и третьем чтении приняла Госдума. Теперь документ должен подписать президент, после чего он будет официально опубликован и вступит в силу.

Поправки предполагают, что подозреваемый или обвиняемый в преступлении может заключить контракт с ВС РФ и в этом случае его дело приостановят, а если контракт заключит осужденный — колонию ему заменяют условным сроком. При соблюдении таким контрактником определенных условий во время службы он может впоследствии рассчитывать на погашение судимости или освобождение от ответственности.

Минобороны сообщило о полной зачистке Козинки от украинских сил

В Минобороны 20 марта сообщили, что российские военные полностью зачистили от украинских сил населенный пункт Козинка в Белгородской области.

— На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию, — говорится в сообщении министерства.

Шойгу представил нового заместителя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил своего заместителя по материально-техническому обеспечению (МТО) войск Андрея Булыгу. Президент подписал указ о его назначении несколькими днями ранее.

Булыга сменил на посту генерал-полковника Алексея Кузьменкова, за время спецоперации это уже третья смена начальника МТО. MSK1.RU связался с новым заместителем Шойгу.

Задержан актер Никита Кологривый

В Новосибирске 20 марта задержали актера сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт подачи заявления в полицию о дебоше.

Инцидент произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge и попал на видео. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку.

По данным источника НГС, сейчас речь идет о статье за мелкое хулиганство 20.1 КоАП РФ, актер задержан до суда, который пройдет завтра. Пока решалась дальнейшая судьба актера, интернет обсудил детали происшествия, а мы вынесли из этого лучшие шутки и мемы по мотивам приключений Никиты Кологривого в Новосибирске.

ПО ТЕМЕ
Белгородская область Новости Главное Главное за день Госдума РФ Служба по контракту УК РФ Никита Кологривый Минобороны РФ
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