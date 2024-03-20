Российские военные зачистили белгородскую Козинку от украинских сил

Росийские военные продолжают противостоять проникновению диверсантов в Белгородскую область Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Минобороны сообщили, что российские военные полностью зачистили от украинских сил населенный пункт Козинка на Белгородском направлении.



По информации ведомства, сейчас российские военные продолжают охранять приграничную территорию, чтобы не допустить проникновения на нее диверсионно-разведывательных групп.

— На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию, — говорится в сообщении ведомства.