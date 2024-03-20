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Страна и мир Спецоперация на Украине

Российские военные зачистили белгородскую Козинку от украинских сил

ВС РФ продолжают охранять приграничную территорию от диверсантов

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Росийские военные продолжают противостоять проникновению диверсантов в Белгородскую область

В Минобороны сообщили, что российские военные полностью зачистили от украинских сил населенный пункт Козинка на Белгородском направлении.

По информации ведомства, сейчас российские военные продолжают охранять приграничную территорию, чтобы не допустить проникновения на нее диверсионно-разведывательных групп.

— На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию, — говорится в сообщении ведомства.

Также, по данным министерства, ВСУ «в результате ударов авиации и огня артиллерии» потеряли порядка 650 человек, две боевые бронированные машины и две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire.

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Спецоперация на Украине Белгородская область Россия Украина Минобороны
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