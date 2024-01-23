freedom
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 6/10
usd 87.97
eur 95.89
СрочноЗа 100 тысяч продают зарисовки времен ВОВ
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«Не привлекать внимания»: в Европе стали изымать российские автомобили — как их маскируют под местные, чтобы избежать проблем

Многие страны Евросоюза разворачивают российские автомобили на границе — где ещё можно проехать

222

Машины с российскими номерами не любят за рубежом

Поделиться

Команда новосибирского клуба «Мир наш» исследует самые удаленные и неизвестные уголки планеты на автомобилях. Проект длится уже 8 лет, за это время путешественники проехали тысячи километров по территории 50 стран. Последние 5 лет они провели в Африке, а недавно завершили этот этап, припарковав машины в Испании. О том, с какими трудностями столкнулись наши путешественники, и как на Западе отнимают машины с российскими номерами, корреспонденту НГС рассказал основатель проекта Алексей Камерзанов.

Трудный путь

Летом команда сибиряков завершила долгий этап путешествия по Африке в Испании. Новый путь было решено начать оттуда, направиться в Африку, проехать Алжир, затем Тунис, позже переплыть в Италию, через Италию поехать в Словению, потом в Хорватию, а следом — в Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию, Северную Македонию, через Болгарию выехать в Турцию и там завершить очередной этап.

В июне машины припарковали на месте, а в июле путешественники узнали, что в Германии конфискуют автомобили с российскими номерами.

— Мы узнали о нескольких таких случаях: у людей просто брали и забирали машины, если они были зарегистрированы в РФ. И властям было неважно, кто управлял машиной, — рассказал НГС Алексей Камерзанов.

Не на всех границах новосибирцев пропускали

Не на всех границах новосибирцев пропускали

Поделиться

В сентябре Еврокомиссия выпустила разъяснение, в котором, по словам Алексея Камерзанова, чиновники ссылались на санкции 2014 года, давая права странам ­– участникам ЕС самостоятельно решать, нужно ли конфисковывать машину. Какое-то время таким правилом пользовалась только Германия, а потом для россиян закрыли Северный коридор — путь, по которому из России можно проехать в Европу через Польшу, Финляндию и Прибалтику.

— Страны объявили о том, что не будут пускать машины с российскими номерами, то есть фактически любой транзит по Европе через северный маршрут остановился. Оставался еще вариант проехать по сухопутному пути из России в Грузию, из Грузии — в Турцию, а из Турции или через Грецию, или через Болгарию уже выехать в Европу, — вспоминает новосибирец.

В начале октября к запрету проезда автомобилей с российскими номерами присоединилась Болгария. Греция подобных заявлений не делала, но на деле греки начали разворачивать и практически перестали пропускать российские машины.

— Ребята, проехав Грузию и Турцию, начали пробовать заезжать в Грецию, в Болгарию, но их везде разворачивали. Только на четвертый раз они смогли проехать: переплыли на пароме на маленький греческий остров Хиос — видимо, это был такой экзотический маршрут, которым мало кто пользовался. И уже с этого острова они паромом через кучу островов доплыли до Афин, и таким образом присоединились к нам в Испании, — вспоминает сложности путешествия своей команды Алексей.

В некоторых странах машины россиян отнимают

В некоторых странах машины россиян отнимают

Поделиться

Из Испании путешественники направились по Африке, Алжиру и Тунису. Для того чтобы заехать в Европу, сибирякам нужно было сделать green card — страховку, без которой путешествовать на автомобиле нельзя. Раньше российские компании были участниками этой системы, но с 1 июня Европа такую возможность отключила, и оформлять green card теперь приходится через зарубежные компании — сибирякам повезло с польской. Страховка действует на территории большинства стран Евросоюза и позволяет избежать серьёзного наказания в случае ДТП.

Были сообщения, что российские машины не будут пускать и в Хорватию, но в итоге из Италии путешественники смогли проехать и в Словению, и в Хорватию, а вот на боснийской границе их уже развернули. По словам Алексея Камерзанова, сотрудники КПП им говорили, что если пропустят, их уволят за это. Сибиряки двинулись в Черногорию, оттуда — в Албанию, и дальше попали в Северную Македонию.

— Мы не представляли, как из северной Македонии доехать до Стамбула, на пути были Болгария и Греция. Мы начертили план, по которому планировали штурмовать границы — наметили 2 греческих и 2 болгарских [пропускных пункта]. Если бы не получилось, нам бы пришлось вернуться в Албанию и из одного из албанских портов переплыть в Италию, поскольку итальянцы до сих пор пускают россиян, — объясняет Камерзанов.

Пока путешественники решили не ездить в Европу

Пока путешественники решили не ездить в Европу

Поделиться

На первом болгарском пункте хмурый таможенник сказал сибирякам, что им категорическое запрещено пускать российские машины, и путешественники отправились на греческий. Пограничник взял паспорта, спросил, есть ли визы, поставил штампы и пропустил. Так россияне на двух машинах заехали в Грецию.

Владельцев серьезно штрафуют

Поскольку в Европе есть риск того, что российские машины могут задержать, не пустить или даже изъять, некоторые россияне делают нестандартные номера, чтобы их сложнее было идентифицировать.

— Стандартно наш российский номер — с триколором и с надписью «РУС», это номер по ГОСТу. Есть еще один вариант номера по ГОСТу без триколора, но опять-таки с надписью «РУС». По номеру легко понять, откуда автомобиль, поэтому можно изготовить в России номера совершенно другого формата за 2–3 тысячи рублей, — объясняет сибиряк.

Мастера наносят на номер те же буквы и цифры, но сам номерной знак может выглядеть как угодно: например, в готическом стиле, как немецкие номера. Изготавливают их примерно 2–3 дня. Россияне стали активно пользоваться этой лазейкой, чтобы ездить по Европе.

Российские номера делают за 2–3 тысячи рублей. Они выглядят креативно

Российские номера делают за 2–3 тысячи рублей. Они выглядят креативно

Поделиться

Конечно, есть страны, в которых знают, как выглядит настоящие российские номера. В Прибалтике хитрость россиян сразу обнаружили и начали серьезно штрафовать владельцев транспорта за установку неформатных номеров. В тех странах, которые находятся дальше от России — в Испании, Италии, Франции — автовладельцы с такими номерами ездят спокойно.

— Мы тоже сделали такие номера и использовали их в некоторых странах. Но такая мера, скорее, призвана бороться с хейтом на дорогах: чтобы люди, которые сейчас в силу ситуации относятся непросто к россиянам, ничего не сделали с машиной, не повредили, ну и чтобы не привлекать лишнее внимание, — объяснил Алексей Камерзанов.

По словам Алексея, машин с российскими номерами в Европе достаточно много. Один его приятель однажды оставил автомобиль в аэропорту Барселоны, и недовольные испанцы оторвали ему зеркало. На границах же, отмечает Алексей, это не срабатывает: сотрудники контроля все равно видят по документам, к какой стране относятся автомобиль.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк пять лет колесил по Африке, — он рассказал, чем его удивил материк.

По теме

ПутешествиеАфрикаЕвропаГраницаАлексей Камерзанов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter