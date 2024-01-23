«Не привлекать внимания»: в Европе стали изымать российские автомобили — как их маскируют под местные, чтобы избежать проблем

Были сообщения, что российские машины не будут пускать и в Хорватию, но в итоге из Италии путешественники смогли проехать и в Словению, и в Хорватию, а вот на боснийской границе их уже развернули. По словам Алексея Камерзанова, сотрудники КПП им говорили, что если пропустят, их уволят за это. Сибиряки двинулись в Черногорию, оттуда — в Албанию, и дальше попали в Северную Македонию.

— Мы не представляли, как из северной Македонии доехать до Стамбула, на пути были Болгария и Греция. Мы начертили план, по которому планировали штурмовать границы — наметили 2 греческих и 2 болгарских [пропускных пункта]. Если бы не получилось, нам бы пришлось вернуться в Албанию и из одного из албанских портов переплыть в Италию, поскольку итальянцы до сих пор пускают россиян, — объясняет Камерзанов.