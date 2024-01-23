«Не привлекать внимания»: в Европе стали изымать российские автомобили — как их маскируют под местные, чтобы избежать проблем

Команда новосибирского клуба «Мир наш» исследует самые удаленные и неизвестные уголки планеты на автомобилях. Проект длится уже 8 лет, за это время путешественники проехали тысячи километров по территории 50 стран. Последние 5 лет они провели в Африке, а недавно завершили этот этап, припарковав машины в Испании. О том, с какими трудностями столкнулись наши путешественники, и как на Западе отнимают машины с российскими номерами, корреспонденту НГС рассказал основатель проекта Алексей Камерзанов.
Трудный путь
Летом команда сибиряков завершила долгий этап путешествия по Африке в Испании. Новый путь было решено начать оттуда, направиться в Африку, проехать Алжир, затем Тунис, позже переплыть в Италию, через Италию поехать в Словению, потом в Хорватию, а следом — в Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию, Северную Македонию, через Болгарию выехать в Турцию и там завершить очередной этап.
В июне машины припарковали на месте, а в июле путешественники узнали, что в Германии конфискуют автомобили с российскими номерами.
— Мы узнали о нескольких таких случаях: у людей просто брали и забирали машины, если они были зарегистрированы в РФ. И властям было неважно, кто управлял машиной, — рассказал НГС Алексей Камерзанов.
В сентябре Еврокомиссия выпустила разъяснение, в котором, по словам Алексея Камерзанова, чиновники ссылались на санкции 2014 года, давая права странам – участникам ЕС самостоятельно решать, нужно ли конфисковывать машину. Какое-то время таким правилом пользовалась только Германия, а потом для россиян закрыли Северный коридор — путь, по которому из России можно проехать в Европу через Польшу, Финляндию и Прибалтику.
— Страны объявили о том, что не будут пускать машины с российскими номерами, то есть фактически любой транзит по Европе через северный маршрут остановился. Оставался еще вариант проехать по сухопутному пути из России в Грузию, из Грузии — в Турцию, а из Турции или через Грецию, или через Болгарию уже выехать в Европу, — вспоминает новосибирец.
В начале октября к запрету проезда автомобилей с российскими номерами присоединилась Болгария. Греция подобных заявлений не делала, но на деле греки начали разворачивать и практически перестали пропускать российские машины.
— Ребята, проехав Грузию и Турцию, начали пробовать заезжать в Грецию, в Болгарию, но их везде разворачивали. Только на четвертый раз они смогли проехать: переплыли на пароме на маленький греческий остров Хиос — видимо, это был такой экзотический маршрут, которым мало кто пользовался. И уже с этого острова они паромом через кучу островов доплыли до Афин, и таким образом присоединились к нам в Испании, — вспоминает сложности путешествия своей команды Алексей.
Из Испании путешественники направились по Африке, Алжиру и Тунису. Для того чтобы заехать в Европу, сибирякам нужно было сделать green card — страховку, без которой путешествовать на автомобиле нельзя. Раньше российские компании были участниками этой системы, но с 1 июня Европа такую возможность отключила, и оформлять green card теперь приходится через зарубежные компании — сибирякам повезло с польской. Страховка действует на территории большинства стран Евросоюза и позволяет избежать серьёзного наказания в случае ДТП.
Были сообщения, что российские машины не будут пускать и в Хорватию, но в итоге из Италии путешественники смогли проехать и в Словению, и в Хорватию, а вот на боснийской границе их уже развернули. По словам Алексея Камерзанова, сотрудники КПП им говорили, что если пропустят, их уволят за это. Сибиряки двинулись в Черногорию, оттуда — в Албанию, и дальше попали в Северную Македонию.
— Мы не представляли, как из северной Македонии доехать до Стамбула, на пути были Болгария и Греция. Мы начертили план, по которому планировали штурмовать границы — наметили 2 греческих и 2 болгарских [пропускных пункта]. Если бы не получилось, нам бы пришлось вернуться в Албанию и из одного из албанских портов переплыть в Италию, поскольку итальянцы до сих пор пускают россиян, — объясняет Камерзанов.
На первом болгарском пункте хмурый таможенник сказал сибирякам, что им категорическое запрещено пускать российские машины, и путешественники отправились на греческий. Пограничник взял паспорта, спросил, есть ли визы, поставил штампы и пропустил. Так россияне на двух машинах заехали в Грецию.
Владельцев серьезно штрафуют
Поскольку в Европе есть риск того, что российские машины могут задержать, не пустить или даже изъять, некоторые россияне делают нестандартные номера, чтобы их сложнее было идентифицировать.
— Стандартно наш российский номер — с триколором и с надписью «РУС», это номер по ГОСТу. Есть еще один вариант номера по ГОСТу без триколора, но опять-таки с надписью «РУС». По номеру легко понять, откуда автомобиль, поэтому можно изготовить в России номера совершенно другого формата за 2–3 тысячи рублей, — объясняет сибиряк.
Мастера наносят на номер те же буквы и цифры, но сам номерной знак может выглядеть как угодно: например, в готическом стиле, как немецкие номера. Изготавливают их примерно 2–3 дня. Россияне стали активно пользоваться этой лазейкой, чтобы ездить по Европе.
Конечно, есть страны, в которых знают, как выглядит настоящие российские номера. В Прибалтике хитрость россиян сразу обнаружили и начали серьезно штрафовать владельцев транспорта за установку неформатных номеров. В тех странах, которые находятся дальше от России — в Испании, Италии, Франции — автовладельцы с такими номерами ездят спокойно.
— Мы тоже сделали такие номера и использовали их в некоторых странах. Но такая мера, скорее, призвана бороться с хейтом на дорогах: чтобы люди, которые сейчас в силу ситуации относятся непросто к россиянам, ничего не сделали с машиной, не повредили, ну и чтобы не привлекать лишнее внимание, — объяснил Алексей Камерзанов.
По словам Алексея, машин с российскими номерами в Европе достаточно много. Один его приятель однажды оставил автомобиль в аэропорту Барселоны, и недовольные испанцы оторвали ему зеркало. На границах же, отмечает Алексей, это не срабатывает: сотрудники контроля все равно видят по документам, к какой стране относятся автомобиль.
Ранее НГС писал о том, как сибиряк пять лет колесил по Африке, — он рассказал, чем его удивил материк.