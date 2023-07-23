Дорогие помидоры, антисанитария, бандиты и танцы на похоронах: сибиряк пять лет колесил по Африке — чем его удивил материк

Команда новосибирского клуба «МИР НАШ» исследует самые удаленные и неизвестные уголки планеты на автомобилях. Проект длится уже 8 лет. Путешественники проехали 115 тысяч километров по территории 50 стран. Последние 5 лет сибиряки провели в Африке. Об опасностях и интересных моментах корреспонденту НГС рассказал основатель проекта Алексей Камерзанов.
Как всё начиналось
Участники клуба начали свои путешествия с малого — ездили на Алтай, в ближайшие регионы, на Байкал, в Магадан, но им хотелось чего-то большего. Тогда пришла идея покорить Среднюю Азию. В 2012 году сибиряки объездили Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, им удалось попасть даже в закрытую Туркмению.
— Это всё нас вдохновило, я начал искать новые маршруты и тут узнал про сумасшедший маршрут — как люди доехали до крайней точки в Евразии — мыса Пиай, что расположен в Малайзии. В 2013 году проехали с ребятами по этому маршруту за 65 дней. Намотали 21 тысячу километров. Были сложности с тем, чтобы вернуть машины — за 3 недели они доплыли в контейнере до Владивостока, и еще 3–4 месяца мы их пытались вызволить из таможни и доставить сюда, — вспоминает Алексей Камерзанов.
Мужчина отметил, что именно тогда родилась идея оставлять машины там, где завершается очередной этап путешествия, возвращаться домой, а затем продолжать путь в той точке, где бросили транспорт. Тогда родился концепт «кругосветки».
В 2018 году сибиряки решили покорять Африку. С учетом всех сложностей на этот маршрут ушло 5 лет. Команда преодолела путь в 60 тысяч километров, в Африке суммарно путешественники провели 380 дней.
— Попали в Африку с большим трудом. Начали с Египта, опустились вниз, поднялись, заехали в центр, добрались до Марокко, потом через Гибралтар переплыли в Испанию, — утверждает Камерзанов.
Опасности на пути
Основатель клуба отметил, что самая большая опасность в Африке исходила именно от людей. Он рассказал, что некоторые территории были особенно сложными и тревожными.
— Там могли орудовать бандиты или террористы. Такое встречалось местами в Египте, Судане, Мозамбике. Было тревожно проезжать по местам, когда перед тобой сожженные деревья, окна со следами выстрелов. Я понимал, что еще месяц назад там, к примеру, орудовали плохие парни и творили непонятно что, — вспоминает новосибирец.
Еще одна опасность, которая запомнилась участникам экспедиции, — поездка в высокогорье ночью в Гималаях на высоте, превышающей 5 тысяч метров. Там путешественников неожиданно застала жуткая усталость, гипоксия и горная болезнь.
— В какой-то момент перестаешь понимать, где ты едешь, а дорога проходит ночью по краю пропасти, и это правда щекочет нервы, всё это непросто. Ну и еще одна экстремальная история была в Чаде (Республика Чад, государство в Центральной Африке. — Прим. ред.). Нас задержали военные, изъяли у нас все документы, всю технику забрали, машины, и мы 2 месяца решали эту проблему. Второй раз там же с боем вырывались, пытались выехать, так как директор разведки и дядя президента хотели присвоить себе наши машины. С огромным трудом мы решили этот вопрос, — вспоминает Алексей.
Запомнилось путешественникам и преодоление пустыни Сахара, когда за бортом стояла
— Спускаясь в огромный песчаный кулуар, мы не знали, сможем ли из него выехать завтра, не попадем ли в ловушку. 3 дня ехали без признаков жизни снаружи. К вечеру на 3-й день доехали до какого-то поселка. Местные спросили, как мы до них добрались, и они сказали, что трое их односельчан несколько лет назад хотели проехать этой дорогой, пропали, и их больше никогда не видели, — рассказал Камерзанов.
Как живут люди в Африке
Путешественник отметил: в Африке их встречали в основном хорошо, но иногда настороженно. Например, несколько раз их арестовывала полиция из-за того, что члены экспедиции фотографировали что-то, а местные этого не любят.
— Где-то встречались люди очень радушные и гостеприимные, где-то менее. У всех свои традиции и обычаи, иногда для нас странные и непонятные. Например, в Гане (страна в Западной Африке. — Прим. ред.) мы видели праздник — люди в одеждах танцевали и пели. Мы начали их снимать и спросили, что за праздник они отмечают. Они удивились нашему вопросу и сказали, что это похороны, — вспоминает спикер.
Также путешественники удивились, что едят люди в Нигерии. Они любят ямс в печеном, вареном, тушеном, жареном виде, там это вроде картошки в России. В некоторых странах члены экспедиции не могли смотреть на то, в каких условиях готовят пищу.
— Берег реки Конго. По воде плывет мусор, мутная вода, тут же моют мотоциклы, сами моются. Тут же моют посуду, берут рыбу, черпают воду. Возникают вопросы, что можно подхватить. Смотришь, как готовят блюда, и понимаешь, что руки или посуду могут не помыть. А если моют, то непонятно чем, — жалуется турист.
Иногда путешественники питались в кафе и ресторанчиках, но там приходилось очень долго ждать заказа — обед на 10 человек порой затягивался из-за этого на 3 часа. С собой сибиряки привезли много консервов из России, тушенку, крупы.
— Была газовая плитка, обедали в пути. Останавливались в поле, открывали машину, доставали горелку, варили и жарили, ели, сворачивались и ехали дальше. Уходило минут 20–25. Гарантированно знали, что это безопаснее, — вспоминает Камерзанов.
Порадовали членов экспедиции цены на фрукты, которые продают прямо на дороге, — целое ведро манго можно купить там за 1–2 доллара, ананасы и кокосы за 0,5–2 доллара. А вот помидоры и огурцы там стоят баснословных денег, а выглядят они ужасно.
— Они их выращивают, но эти овощи там плохо растут. Стоят по несколько долларов за килограмм, и они не в лучшем состоянии. Для нас было странным — как можно за такие деньги покупать такие плохие продукты, но в тех странах в этом плане всё наоборот, — рассказал организатор клуба.
Участники проекта ездят на Toyota Hilux, так как машины, по их мнению, надежные, а запчасти можно найти даже в самых глухих деревнях. Проблем с автосервисом и запарками они почти не встретили, но, например, в Судане, который находится под санкциями, приходилось применять присадки, чтобы исправить качество топлива. В пустыне Сахара, в деревне ближе к Ливии, участникам экспедиции пришлось заправлять машины дизелем из бочек. Оказалось, это — ужасная контрафактная белая солярка, нефтепродукт низкого качества. Из-за этого у 2 из 3 машин возникли проблемы с форсунками.
Также в Африке туристы с трудом переживали жару и сильную влажность. Порой им казалось, что они находятся в бане. Жара в пустыне в июне сводила людей с ума.
—Уже в 8 утра термометр показывает за 40, потом доходит до 45, а к обеду шкалит на 50 и выше. Просто термометр не может выше показать, так как не рассчитан на это. И это тяжело переносить — ты мало ешь, много пьешь, худеешь. А в Лесото на одном из горных перевалов увидели снег. Температура была около 0, в тапочках и шортах замерзли. На западном побережье Атлантики было очень прохладно вечером, градусов 15 с ветром. Мы надевали на себя всю одежду, чтобы хоть как-то согреться, — рассказал Алексей.
Цены в Африке сильно разнятся. Чем беднее страна, тем доступнее товары. В бедных странах часто торгуют дешевым барахлом из Китая. Особенно этого много в Либерии. По словам Алексея, на жутких стихийных рынках, которые перекрывают дорогу, торгуют всем — прямо в окно автомобилистам суют салфетки, товары для дома, швабры, стулья, диски, какую-то одежду. В развитых странах — Марокко или ЮАР — есть нормальные товары, много известных сетей из Европы.
Алексей уверен, что такие путешествия — настоящая фантастика, так как невозможно познать мир, не увидев его своими глазами. В ближайшем будущем сибиряки планируют из Испании переплыть в Африку, попасть в Алжир, Тунис, выйти в Европу, добраться до Стамбула, оставить там машины, сделать перерыв, а весной 2024 года проехать Ближний Восток — Ирак, Сирию, Ливан, Саудовскую Аравию. Затем ОАЭ, а после — Южная Америка. На один этап экспедиции уходит минимум 200–300 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, как новосибирцы утопили машину в Марокко. Это произошло во время 10-го этапа кругосветного путешествия случайно.