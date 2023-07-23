Дорогие помидоры, антисанитария, бандиты и танцы на похоронах: сибиряк пять лет колесил по Африке — чем его удивил материк

— Это всё нас вдохновило, я начал искать новые маршруты и тут узнал про сумасшедший маршрут — как люди доехали до крайней точки в Евразии — мыса Пиай, что расположен в Малайзии. В 2013 году проехали с ребятами по этому маршруту за 65 дней. Намотали 21 тысячу километров. Были сложности с тем, чтобы вернуть машины — за 3 недели они доплыли в контейнере до Владивостока, и еще 3–4 месяца мы их пытались вызволить из таможни и доставить сюда, — вспоминает Алексей Камерзанов.



Мужчина отметил, что именно тогда родилась идея оставлять машины там, где завершается очередной этап путешествия, возвращаться домой, а затем продолжать путь в той точке, где бросили транспорт. Тогда родился концепт «кругосветки».