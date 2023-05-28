Черные пляжи, бирюзовая вода: такого Казахстана вы не видели — рассказываем, где там отдохнуть летом

Итак, что же предлагает туристам Казахстан? Собираем чемодан — и в дорогу.

Лечебная вода Рахмановских ключей

Маршрут здоровья в Казахстане лежит через Катон-Карагайский государственный национальный природный парк в 450 километрах от Усть-Каменогорска. Там, на высоте 1760 метров, в самом сердце Алтайских гор, находится Рахмановское озеро, которое входит в список сакральных мест.



Почему сакральных? Из гранитной скалы вытекают 12 родников — те самые Рахмановские ключи. Температура воды в них достигает 41 градуса, но лечебными они называются из-за радона. Считается, что радон положительно влияет на кровеносную и нервную системы, а также оказывает регенерирующее (заживляющее) действие.

