Черные пляжи, бирюзовая вода: такого Казахстана вы не видели — рассказываем, где там отдохнуть летом

Многие локации в Казахстане смогут удивить даже самого заядлого путешественника. Уровень обслуживания местами там может быть на порядок ниже, чем в турецких отелях all inclusive, но это тоже своего рода заграница. Мы решили выяснить, получится ли отдохнуть у соседей так же хорошо, как на популярных курортах. Счастливого путешествия в Казахстан!
Сегодня отправляемся в интерактивное путешествие «на юг». По крайней мере, так о Казахстане отзываются многие сибиряки: теплые края, солнечный Казахстан и тому подобное. Географически это действительно примерно так, но климат немногим отличается от Новосибирска. Будьте готовы: походный набор не обойдется сланцами и купальником. Перед поездкой лучше свериться с прогнозом погоды, а теплые вещи взять просто на всякий случай. С документами всё просто: главное, что нельзя забыть, — паспорт (ребенку — свидетельство о рождении).
Итак, что же предлагает туристам Казахстан? Собираем чемодан — и в дорогу.
Лечебная вода Рахмановских ключей
Маршрут здоровья в Казахстане лежит через Катон-Карагайский государственный национальный природный парк в 450 километрах от Усть-Каменогорска. Там, на высоте 1760 метров, в самом сердце Алтайских гор, находится Рахмановское озеро, которое входит в список сакральных мест.
Почему сакральных? Из гранитной скалы вытекают 12 родников — те самые Рахмановские ключи. Температура воды в них достигает 41 градуса, но лечебными они называются из-за радона. Считается, что радон положительно влияет на кровеносную и нервную системы, а также оказывает регенерирующее (заживляющее) действие.
Еще одна причина любви туристов к Рахмановским ключам — близость к другому священному месту: горе Белухе, высочайшему пику Алтая и Сибири. Она стоит как раз на границе России и Казахстана. Перевал, с которого открывается вид на гору, туристы даже прозвали Радостным.
Такой отдых, конечно, не из дешевых: неделя в санатории на Рахмановских ключах в среднем обойдется в 20 тысяч рублей на человека. В пакет будут включены проживание, питание, транспорт и, возможно, какие-то лечебные процедуры. Стоимость зависит от количества услуг и уровня самого санатория.
Бухтарминское водохранилище: рыбалка и туалеты-«скворечники»
Любителям прохлаждаться на пляже под ярким солнцем казахстанцы предлагают отдых на Бухтарминском водохранилище. Здесь его, как и Обское, зовут морем.
На территории расположены десятки баз отдыха. Большинство из них предлагают отдельные домики: и в категории «дорого-богато», и довольно скромные, с удобствами внутри и на улице. Туалеты на Бухтарме, кстати, заслуживают отдельного внимания: часто они находятся на улице и далеко от домика. Иногда даже кажется, что традицию строить «скворечники» вместо нормальных туалетов здесь берегут с особым трепетом. В остальном же найти жилище по карману довольно просто.
Несмотря на довольно низкое качество местного жилья, развлечений на Бухтарме достаточно: прокат катамаранов, гидроциклов и водных лыж. Начинающие любители адреналина обычно рассекают по воде на надувных бананах — главное, держаться покрепче. О наличии таких «плюшек» на базе отдыха лучше узнавать заранее. А найти место вдали от пляжной шумихи можно где-нибудь на скалах с удочкой — рыбакам на Бухтарме нередко везет.
До Бухтармы из Усть-Каменогорска можно добраться на общественном транспорте. Дорога не займет много времени, но не исключено, что услугами такси всё же придется воспользоваться, чтобы добраться до нужной базы.
Цены на проживание зависят не только от уровня укомплектованности домика, но и от близости базы к воде и количества проживающих. В среднем сутки обходятся в 2500 рублей за один домик. Главное, что нужно учесть, — столовые или кафе здесь редкость, поэтому продукты придется привезти с собой.
Озеро Алаколь: черный пляж и лечебная грязь
В поисках оздоровления причаливаем к озеру Алаколь. Это одно из самых популярных мест отдыха во всей республике. Местные приезжают сюда большими семьями и живут не одну неделю: хочешь — отдыхай на пляже, хочешь — отправляйся в горы. Виды здесь действительно завораживающие.
К чему стоит быть готовым, так это к тому, что в районе озера практически нет растений. Отдыхающих ждут разгоряченные под солнцем скалы и мелкая галька вдоль берега. Многие приезжают сюда ради минеральных источников и грязевых ванн, поэтому не стоит удивляться людям, обмазанным с ног до головы грязью: считается, что по составу она близка к морской.
Туристический бизнес на озере активно развивается: на побережье ежегодно вырастают пансионаты и базы отдыха, так что поиск пристанища здесь, как и на Бухтарме, не должен составить труда.
Цены на проживание стартуют примерно от 2500 рублей за сутки с человека. В пансионате в стоимость может входить трехразовое питание.
Самый бюджетный способ добраться до озера Алаколь — автобус, он ходит ежедневно. Также есть варианты на поезде или самолете из Алма-Аты — последний, конечно, самый быстрый.
Большое Алматинское озеро: где-то между Канадой и Алтаем
Чтобы добраться до Алматинского озера, отправляемся, что неудивительно, в Алма-Ату. Живописный водоем находится примерно в 20 километрах от города, поэтому некоторые любители активного отдыха добираются сюда даже на велосипедах. У остальных немного времени займет поездка на автомобиле.
Первое, что бросается в глаза, — необычный оттенок воды, который меняется в зависимости от времени года. Наиболее яркую бирюзу можно увидеть в сентябре и начале октября, весной же из-за тающего снега озеро приобретает молочно-голубой оттенок.
Высокогорное озеро находится в окружении вершин Заилийского Алатау, поэтому приезжают сюда не только ради прибрежного отдыха. Восхождение в горы (в среднем на высоту 4000 метров) пользуется особой популярностью из-за открывающихся с вершин видов. Желающим сделать фото среди облаков это место точно понравится.
Кольсайские озера: высочайшие ели и горный воздух
Еще одно удивительное по своей красоте место в Казахстане — Кольсайские озера. Вновь живописные горы и водоемы, и вновь мы стартуем из Алма-Аты. Добраться оттуда будет куда легче: из города по расписанию ходит несколько маршрутов. Расстояние от города до озера Нижний Кольсай —
Местные гиды и туристические компании предлагают как однодневные экскурсии, так и полноценные поездки на несколько дней. Все они предполагают полноценную программу знакомства с озерами, расписанную по часам. Стоимость такого тура на один день — в среднем 3000 рублей с человека, индивидуальная экскурсия будет в несколько раз дороже.
Вдоль побережья Кольсайских озер расположены гостевые дома, но приехать можно и дикарями — наверняка даже самая неудобная ночь в палатке не испортит рассвет в горах среди тумана и утренней росы. Такое путешествие, конечно, далеко не из дешевых, поэтому многие приезжают сюда всего на день. На территории охраняемого парка можно встретить редкие виды растений и животных. Туроператоры, например, уверяют, что вечером озеро как будто бурлит от плещущейся в его водах форели.
Кроме этих трех озер, к природному парку также относится озеро Каинды — не менее живописное и даже слегка мистическое. Оно хорошо известно своими поднимающимися из воды стволами сухих елей. Озеро образовалось в результате оползня и быстро стало одним из излюбленных мест у туристов. Зимой Каинды замерзает, окутывая лес ледовым пленом.
Доехать, к сожалению, можно только на автомобиле: Каинды находится почти в 300 километрах от Алма-Аты — общественный транспорт туда не ходит. Многие туристы останавливаются в гостевых домиках в селе Саты. В основном это обычные дома с удобствами на улице.
К озеру нередко съезжаются дайверы, но для погружения необходимо иметь гидрокостюмы, хорошо сохраняющие тепло, — температура воды в озере выше +6 градусов не поднимается.
Если отпуск короткий или выезжать за пределы области не хочется, вам поможет наш обзор интересных мест вокруг Новосибирска — у нас тоже есть где нырнуть с аквалангом.