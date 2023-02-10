Почему в домах по всей России взрывается газ? И что делать, если вы подозреваете утечку? Объясняет эксперт

Трагедия в Новосибирске шокировала всю страну — рано утром 9 февраля жители пятиэтажки почувствовали запах газа, а через считаные минуты в доме прогремел взрыв. Обрушились два подъезда.
Спасатели весь день доставали из-под завалов погибших людей. Среди них — двухлетняя Ангелина и ее мама Надежда, которая погибла в свой день рождения; 40-летняя бухгалтер Татьяна, которая всего лишь два месяца назад взяла ипотеку и купила квартиру в этом доме; сотрудник метрополитена Александр, который этим утром просто шел на работу мимо злополучной пятиэтажки... Многие числятся пропавшими без вести. Среди них — 22-летняя Анна, которая за четыре минуты до взрыва написала тревожное сообщение своему парню о странном запахе в квартире; 28-летний айтишник Алексей, который обычно работал из дома, и его девушка Марина...
Предварительная причина случившегося — утечка газа. И это не первая подобная трагедия за последнее время. За сутки до этого прогремел взрыв в Тульской области. В декабре прошлого года рухнули несколько этажей в пятиэтажке Нижневартовска, в тот же день в одной из квартир Екатеринбурга взорвался газовый баллон, а через сутки всё по той же причине взорвался двухэтажный дом в Рязани...
Почему по всей стране взрываются дома из-за газа? И как спастись, если ты вдруг внезапно почувствовал этот запах? Ответы смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше (эти советы могут однажды спасти вам жизнь). На них ответил Константин Крохин, член комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ.
— Если вы почувствовали запах газа, то первые действия, которые должны быть: открыть форточки, двери и всё, что возможно, не включать электробытовые приборы, ни выключатель, вообще ничего, оповестить соседей и по возможности покинуть помещение. И вызвать газовую службу, конечно, — перечисляет эксперт алгоритм основных действий при утечке газа.
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