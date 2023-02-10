Почему в домах по всей России взрывается газ? И что делать, если вы подозреваете утечку? Объясняет эксперт

Спасатели весь день доставали из-под завалов погибших людей. Среди них — двухлетняя Ангелина и ее мама Надежда, которая погибла в свой день рождения; 40-летняя бухгалтер Татьяна, которая всего лишь два месяца назад взяла ипотеку и купила квартиру в этом доме; сотрудник метрополитена Александр, который этим утром просто шел на работу мимо злополучной пятиэтажки... Многие числятся пропавшими без вести. Среди них — 22-летняя Анна, которая за четыре минуты до взрыва написала тревожное сообщение своему парню о странном запахе в квартире; 28-летний айтишник Алексей, который обычно работал из дома, и его девушка Марина...