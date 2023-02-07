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В Тульской области взрывом обрушило подъезд пятиэтажки: есть погибшие

Под завалами могут находиться люди

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В городе Ефремов Тульской области в результате взрыва обрушился подъезд пятиэтажки. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. РБК со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате взрыва и обрушения части здания погибли два человека.

Обновлено 17:38 мск: число погибших выросло до пяти.

Как сообщили в МЧС, несколько человек уже спасены из-под завалов, но там по-прежнему могут находиться люди. Данные о пострадавших уточняются, на месте работают службы экстренного реагирования.

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