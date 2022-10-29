«Расписалась и отправила фото»: повестка пришла по WhatsApp — нужно ли идти в военкомат и информировать родных

— Они сказали, за неявку — уголовка, — оправдывалась убитая горем мать, — а я же не хотела, чтобы его посадили! Так растерялась, что тут же при военкоме расписалась и отправила фотографию.

Случай далеко не единственный: уже 29 сентября журналисты записали шесть подобных историй. Например, 29 сентября 45-летний мобилизованный Илья Крашенинников рассказал, что повестка ему пришла не от военкома, а от бывшей жены, с которой он развелся за год до начала частичной мобилизации, и вообще посчитал, что мобилизовали его несправедливо. Его будущий боевой товарищ Иван получил распоряжение явиться в военкомат также от экс-супруги по WhatsApp.