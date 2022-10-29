«Расписалась и отправила фото»: повестка пришла по WhatsApp — нужно ли идти в военкомат и информировать родных
НГС собрал истории «цифровых» мобилизованных и узнал, что делать, если повестка пришла в мессенджер
Истории новосибирцев, которые отправились в военкомат, получив фотографию повестки посредством мессенджера, НГС публикует с тех пор, как была объявлена частичная мобилизация. Количество таких сообщений не уменьшается, несмотря на то что мобилизованные давно проходят обучение, а некоторые уже отбыли в зону проведения спецоперации. НГС разобрался, как вести себя военнообязанным и их родным, если между военкомом и будущим бойцом встает мессенджер.
«Тут же при военкоме и отправила»
— Я не понимаю, почему я должна отдавать своего единственного сына, — возмущалась у забора НВВКУ женщина по имени Марина Николаевна. — Я его 8 часов рожала. Я его одна поднимала. А теперь — вот так вот... И ведь я сама, своими руками его отдала!
Едва ли не половину подобных историй журналисты НГС узнали именно у железного забора военного училища: глядя в глаза, люди охотно говорят о своих бедах. Марина в произошедшем винила именно себя: ее три года назад отслуживший сын снимал квартиру, а прописан был в квартире у матери. Когда принесли повестку, она лично сфотографировала ее на телефон и тут же отправила.
— Они сказали, за неявку — уголовка, — оправдывалась убитая горем мать, — а я же не хотела, чтобы его посадили! Так растерялась, что тут же при военкоме расписалась и отправила фотографию.
Случай далеко не единственный: уже 29 сентября журналисты записали шесть подобных историй. Например, 29 сентября
Повестки мужчины получали от родителей, супругов, новых хозяев своего бывшего жилья...
Кто может вручить повестку?
На следующий день после объявления частичной мобилизации НГС выяснил, изменились ли правила вручения повесток, и узнал, что в этом аспекте частичная мобилизация ничем не отличается от призыва на срочную службу. Вручение повесток регламентируется
В соответствии с текстом Положения, вручить призывнику или мобилизованному повестку могут только:
- сотрудники военкомата;
- ваш непосредственный руководитель на работе;
- работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата.
Сотрудники полиции могут сопровождать работников военкомата, но сами вручать повестки не имеют права (правда, вряд ли это кто-то учтет, когда вы распишетесь за ее получение). При этом, согласно тому же
— Федеральный закон предусматривает один способ вручения повестки, по юридической силе он выше всего остального, — рассказал НГС юрист Евгений Крылов. — Главный критерий: лично в руки и под подпись. При этом, где именно будет вручена повестка, значения не имеет: могут дождаться, например, у подъезда.
Понятий «фотография повестки» «мессенджер» или WhatsApp в Положении нет вообще — фактически люди, которые пришли в военкомат после такого оповещения, сделали это добровольно.
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А вот уголовная ответственность может грозить только тем военнообязанным, которые откажутся брать повестку, также за это предусмотрена административная ответственность. Наказание до 10 лет колонии грозит только тем, кто уже прошел медкомиссию в военкомате и был приказом зачислен в ряды вооруженных сил, а потом не явился к месту службы.
Отправлять или не отправлять повестку родственнику — личное дело каждого. Главное помнить, что фотография никого и ни к чему не обязывает.
Все новости и истории по теме частичной мобилизации и СВО мы собрали в одном месте, чтобы их было удобнее прочитать. Среди полезных инструкций — разбор, как можно поменять категорию в военном билете.