Могут ли вписать мое имя в повестку прямо на улице? А что мне будет, если ее не взять?

2. Повестку мне может выдать любой военный комиссариат в городе?

Согласно «Положению о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации...», утвержденному постановлением правительства РФ от 30.12.2006 № 852 , повестку вам должен выписать тот военный комиссариат, где вы стоите на воинском учете.



3. Кто может выдать мне повестку под подпись?