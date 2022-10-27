Ах ты, негодный: как поменять категорию в военном билете и до какого возраста это можно сделать
Какие документы нужно подготовить заранее
Читатели часто задают нам вопрос, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать после 27 лет. В частности новосибирцев волнует, как категорию «В» поменять на «Д» или, наоборот, на «А». Мы задали эти вопросы экспертам. Подробности — в материале.
Какие категории годности к военной службе бывают:
- категория годности «А» — годен к военной службе.
Устанавливается для тех, кто не имеет проблем со здоровьем. Открывает возможности для прохождения службы в любых видах, родах войск;
- категория годности «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями.
Устанавливается для граждан, имеющих незначительные проблемы со здоровьем, не ограничивающие их жизненные функции. Закрывает возможность прохождения службы в некоторых, особо требовательных воинских частях;
- категория годности «В» — ограниченно годен к военной службе.
Устанавливается для тех, у кого есть умеренные проблемы со здоровьем, ограничивающие их жизненные функции. Гражданин, признанный ограниченно годным, зачисляется в запас и подлежит призыву только в рамках мобилизации или военных сборов;
- категория годности «Г» — временно не годен к военной службе.
Устанавливается для людей, имеющих проблемы со здоровьем, временно ограничивающие их жизненные функции. Например, переломы, хронические заболевания в период обострения, послеоперационный период и так далее. Тот, кто признан временно не годным, не призывается на военную службу до момента истечения предоставленной отсрочки;
- категория годности «Д» — не годен к военной службе.
Устанавливается для граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, которые значительно ограничивают их жизненные функции. Такие люди снимаются с воинского учета и прекращают взаимодействие с военным комиссариатом.
А что если состояние здоровья изменилось?
Руководитель юридического отдела компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко отмечает, что состояние здоровья человека подвержено изменениям в течение жизни — как в лучшую, так и в худшую сторону:
— Категория годности, присвоенная несколько лет назад, в данный момент может не отражать реальное состояние здоровья. Однако сама по себе категория годности автоматически не изменится. Актуализировать категорию годности можно будет лишь при следующем медицинском освидетельствовании. Граждане, пребывающие в запасе, могут сделать это при призыве на военные сборы или в рамках мобилизации.
Клавдия Бакуменко говорит, что лучше заранее позаботиться о сборе медицинской документации, подтверждающей наличие заболевания:
— Не ждите, что в военном комиссариате вам поверят на слово.
Кому может понадобиться изменить категорию годности
С практической точки зрения это может понадобиться, как правило, в двух случаях:
- Изменение категории «В» на «А» или «Б» для последующего призыва на военную службу.
- Изменение категории «В» на «Д» для полного снятия с воинского учета в военном комиссариате.
— Право гражданина, пребывающего в запасе с категорией «В», на повторное освидетельствование закреплено в
Можно ли повторно освидетельствоваться после 27 лет
Директор компании «Всероссийский призывник», которая оказывает юридические услуги призывникам, Евгений Годов говорит, что поменять категорию можно, но не всегда:
— Сменить категорию годности закон дает только тем гражданам, которые были зачислены в запас и освобождены от призыва в армию по состоянию здоровья. Например, были признаны с категорией «В» — ограниченно годен к военной службе при прохождении медицинского освидетельствования. Второе условие для изменения категории по личной инициативе гражданина — только до момента исполнения ему 27 лет.
Но с этой точкой зрения согласны не все эксперты. Клавдия Бакуменко замечает, что спор о наличии права на переосвидетельствование возникает из-за размытого толкования нормы права.
Пунктом 4, статьи 52
— Однако сделан он не с целью очертить круг лиц, получающих право на повторное освидетельствование, а только для того, чтобы уточнить дальнейшие правовые последствия для этой категории — они будут призваны на военную службу на общих основаниях, — уверена Клавдия Бакуменко.
Она отмечает, что положительная судебная практика по признанию незаконными отказов в проведении освидетельствования после 27 лет исходит из того, что действующим законодательством не установлен прямой запрет на проведение повторного медицинского освидетельствования граждан старше 27 лет, ранее признанных ограниченно годными к военной службе и зачисленных в запас.
Как сменить категорию в военном билете
Для того, чтобы сменить категорию годности, нужно пройти повторное освидетельствование. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в военный комиссариат муниципального образования, в котором человек состоит на воинском учете.
— Требований к заявлению законом не установлено, поэтому составить его можно в свободной форме, изложив требования по существу и законные основания, — подчеркивает Клавдия Бакуменко.
Она уточняет, что до начала освидетельствования те, кто ограниченно годен к военной службе, проходят в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные диагностические исследования: флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (актуальная в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на цифровых носителях. А также общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография в покое.
По медицинским показаниям могут проводиться также другие диагностические исследования.
Освидетельствование проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог и при необходимости — представители других специальностей.
Для уточнения диагноза заболевания человека могут направить на обследование в амбулаторных или стационарных условиях в госучреждения.
— Заключение о годности к военной службе граждан, ограниченно годных к военной службе, выносится по категориям, предусмотренным пунктом 18 Положения о военно-врачебной экспертизе. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на военную службу на общих основаниях, — комментирует Клавдия Бакуменко.
Если человека признают не годным к военной службе, то его снимают с воинского учета: он не призывается ни в рамках мобилизации, ни в рамках военных сборов.
Могут ли отказать в трудоустройстве по категории «В» или «Д»
Клавдия Бакуменко дополняет, что, помимо случаев переосвидетельствования, описанных ранее, некоторые видят смысл в изменении категории годности «В» на «А» или «Б», но не с целью прохождения военной службы, а исключительно для того, чтобы было больше шансов при трудоустройстве в различных организациях, имеющих требования к состоянию здоровья.
— Острее всего данный вопрос стоит в транспортной отрасли — РЖД, авиация, судоходство. Многие ошибочно приравнивают категорию годности, полученную в рамках медицинского освидетельствования в военном комиссариате, с требованиями к состоянию здоровья кандидатов при трудоустройстве на конкретное место работы, — говорит Клавдия Бакуменко.
Однако, уточняет она, это совершенно разные вещи: наличие, например, категории годности «В» в военном билете не означает, что именно по ней будут проверять состояние здоровья гражданина при трудоустройстве в иные организации.
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— Определять состояние здоровья в данном случае будут отдельно создаваемые врачебные комиссии, функционирующие в организации. Гражданину также будет присвоена категория пригодности именно в эту организацию на указанную должность, — резюмирует Клавдия Бакуменко.
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