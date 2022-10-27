Ах ты, негодный: как поменять категорию в военном билете и до какого возраста это можно сделать

Она отмечает, что положительная судебная практика по признанию незаконными отказов в проведении освидетельствования после 27 лет исходит из того, что действующим законодательством не установлен прямой запрет на проведение повторного медицинского освидетельствования граждан старше 27 лет, ранее признанных ограниченно годными к военной службе и зачисленных в запас.



Как сменить категорию в военном билете

Для того, чтобы сменить категорию годности, нужно пройти повторное освидетельствование. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в военный комиссариат муниципального образования, в котором человек состоит на воинском учете.



— Требований к заявлению законом не установлено, поэтому составить его можно в свободной форме, изложив требования по существу и законные основания, — подчеркивает Клавдия Бакуменко.



Она уточняет, что до начала освидетельствования те, кто ограниченно годен к военной службе, проходят в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные диагностические исследования: флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (актуальная в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на цифровых носителях. А также общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография в покое.

