«Муж каждый день мучается»: истории новосибирцев, попавших под мобилизацию с заболеваниями
У одного из мужчин букет хронических заболеваний, у второго — металлический штифт в руке
Первый этап частичной мобилизации в Новосибирской области завершился, но жалобы продолжают поступать как от тех, кто уже находится в Академгородке, так и от тех, кто пока еще дома, но успел получить повестку. Владимир Путин в своем обращении подчеркивал, что призыву, в первую очередь, будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). А в разъяснениях Минобороны говорилось, например, что сначала призываются рядовые до 35 лет. Повестки получают и новосибирцы с заболеваниями — рассказываем их истории (в распоряжении редакции есть фотографии документов).
«Меня «футболят» от инстанции к инстанции»
Мужу Дарины 34 года, он 13 лет назад служил в армии, в спецназе, в боевых действиях не участвовал.
— 23 сентября позвонили из сельского совета, на территории которого раньше был прописан муж, и сказали явиться в военкомат. Мы как законопослушные граждане приехали. Все бумаги были с собой, но их некому было смотреть. Если честно, по-простому, мы подофигели! Парням дали 3 часа до автобуса и отвезли в военное училище в Новосибирске.
В селе, по словам Дарины, им сказали, что нужно показать всё в районе, в районе отправили в Новосибирск. Дарина утверждает, что все медицинские документы были на руках и у нее, и у мужа. Они с супругом считают, что с имеющимися проблемами со здоровьем мужа должны вернуть домой, но этого не происходит.
Дарина замечает, что многочисленные обследования помогли установить диагнозы, которые есть у мужа. Всего у него не менее пяти заболеваний урологического характера, все — хронические. Пара в браке с 2013 года. У них не получалось зачать ребенка, было три попытки ЭКО.
— В Новосибирске начали тренировки — начались жалобы, потому что ему нельзя бегать, прыгать. Муж добился осмотра врача, но, как он объясняет, ему сказали, что с этим живут, и посоветовали носить штаны пошире. Конечно, с этим можно жить. Он жил, но из-за физнагрузки у него появились боли. Муж каждый день мучается! Там может уже вена передавилась, он так может стать инвалидом! — переживает Дарина.
Она подчеркивает, что больше двух недель бегает по разным инстанциям и показывает документы о том, что ее мужу нельзя заниматься физическими нагрузками:
— Меня «футболят» от инстанции к инстанции. Я бегаю в прокуратуру, в военкомат, к главе администрации. Мне говорят, что раз его забрали, то вопросы не к ним. Круг замыкается: прокуратура говорит: нужно идти в военкомат, военкомат отправляет в училище, а там говорят, нужно было раньше обращаться, поэтому — снова в военкомат. А муж говорит, он там не один такой. Может, одному было бы неудобно жаловаться, но там и другие. У кого со спиной проблемы, у кого ещё с чем-то.
Она переживает также из-за того, что состояние здоровья супруга может ухудшиться, потому что он живет в палатке:
— Муж рассказывает, что воды горячей нет, помыться негде, холодно. Я ему спальник отвезла, два одеяла. Не хватало ещё схватить воспаление и на скорой помощи оттуда уехать. Я очень переживаю, а я сейчас в положении. Это первая попытка за 13 лет, с третьего ЭКО получилось забеременеть. Не знаю, куда идти, что делать, кому писать.
«У меня в руке стоит штифт»
Сибиряк Вадим сейчас не на учениях, но повестку уже получил. Ему 43 года, рядовой, в боях не участвовал. Он говорит, что не подходит ни по возрасту, ни по наличию опыта, ни по здоровью:
— У меня проблемы с левой плечевой костью: стоит штифт в руке, раньше была инвалидность — третья группа. Сейчас с инвалидности меня сняли, но штифт остался. Рука болит, подтягиваться не могу, ползать тоже не смогу. И вообще боюсь за руку: страшно её сломать снова.
Пока Вадим продолжает собирать медицинские документы, чтобы показать их в военкомате.
Куда обращаются новосибирцы
Те, кто столкнулся с подобными ситуациями, отправляют жалобы и в военную прокуратуру, и в администрацию президента, и губернатору, и в «Народный фронт», и в комитет солдатских матерей. Есть те, кто обращаются к уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой.
Она рассказала НГС, что к ней поступило более 130 обращений, среди которых много действительно связанных с состоянием здоровья мобилизованных. Все жалобы она направляет в областной военкомат. По ее словам, зачастую в историях представлены не все медицинские документы.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Нина Шалабаева объясняет, если есть сомнения по правомерности мобилизации, то человека направляют в военную поликлинику или в госпиталь. Если заболевание, препятствующее мобилизации, подтверждается, мужчину возвращают домой.
Вы получили повестку и считаете, что это ошибочно? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).