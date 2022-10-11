«Муж каждый день мучается»: истории новосибирцев, попавших под мобилизацию с заболеваниями

«Меня «футболят» от инстанции к инстанции»

Мужу Дарины 34 года, он 13 лет назад служил в армии, в спецназе, в боевых действиях не участвовал.



— 23 сентября позвонили из сельского совета, на территории которого раньше был прописан муж, и сказали явиться в военкомат. Мы как законопослушные граждане приехали. Все бумаги были с собой, но их некому было смотреть. Если честно, по-простому, мы подофигели! Парням дали 3 часа до автобуса и отвезли в военное училище в Новосибирске.



В селе, по словам Дарины, им сказали, что нужно показать всё в районе, в районе отправили в Новосибирск. Дарина утверждает, что все медицинские документы были на руках и у нее, и у мужа. Они с супругом считают, что с имеющимися проблемами со здоровьем мужа должны вернуть домой, но этого не происходит.