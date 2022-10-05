Киста головного мозга и одно слышащее ухо: мобилизованные новосибирцы пытаются добиться медкомиссии
На жалобы им дают по половине таблетки, а на ограничения по годности не обращают внимания
Первый этап частичной мобилизации в Новосибирской области завершился, но жалобы продолжают поступать как от тех, кто уже находится в Академгородке, так и от тех, кто пока еще дома, но успел получить повестку. Владимир Путин в своем обращении подчеркивал, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). А в разъяснениях Минобороны говорилось, например, что в первую очередь призываются рядовые до 35 лет. Повестки получают и новосибирцы с серьезными заболеваниями — рассказываем их истории (в распоряжении редакции есть фотографии их документов).
«Без укола порой встать не могу»
38-летний Владислав получил повестку, сходил в военкомат 30 сентября, и ему дали вторую — на 11 октября. Теперь он не знает, точно ли его мобилизуют, ведь губернатор Новосибирской области говорил, что в регионе первый этап мобилизации завершен.
Владислав не служил, опыта у него нет, в военном билете написано, что он рядовой.
— Как гром среди ясного неба пришла повестка. В военкомате пока сказали, что будут решать, брать или нет. Нужно прийти 11 октября. Я всё равно поехал искать себе обувку и спальный мешок. В магазинах всë разобрали: обуви подходящий не нашел, только термобелье купил в рыбацком магазине, — рассказывает он.
Владислав отучился на повара и проработал в профессии всю жизнь. Только в последние два года он работает на себя: зарабатывает отделкой домов.
— В армии не служил, потому что моя мама была на иждивении, отца и родственников у нас в Новосибирске нет. Сейчас у меня жена и
Он замечает, что и у него со здоровьем проблем хватает:
— У меня межпозвоночная грыжа (результаты обследования имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Спина с периодичностью болит, даже порой без укола встать не могу. Плохое зрение, давление бывает. Еще есть симптомы астмы, но по ним у врачей не наблюдался.
«Мой муж — обычный рабочий, за него не заступится депутат»
Сибирячка Екатерина рассказывает историю своего мужа Вячеслава: он получил повестку
— Ему 46 лет, имеет заболевания: ликворная киста головного мозга, одно слышащее ухо и прочее. Мой муж — обычный рабочий на заводе. За него не заступится какой-нибудь депутат. Пытаюсь достучаться хоть куда-нибудь. Там, куда его отправят, с его болячками будет очень сложно, — переживает Екатерина.
Она говорит, что муж служил в 1994 году и боевого опыта не имеет.
— Его здоровье почти за 30 лет, конечно, изменилось. Муж по повестке прибыл в военкомат, где ему дали предписание явиться на следующий день к месту сбора. Врачебная комиссия проведена не была, категория годности не проверена. Успел взять несколько медицинских документов с собой, но они старые.
После того как Вячеслава отправили в учебный центр в Академгородке и после отправленной ею жалобы, замечает Екатерина, ему всё же провели военно-врачебную комиссию:
— В документах говорится о том, что у мужа есть киста, паховая грыжа, гипертония. Даже лор подтвердил отит и тимпаносклероз (заболевание, характеризующееся разрастанием соединительной ткани в слизистой оболочке среднего уха. — Прим. ред.). Но невролог написал, что он годен с незначительными ограничениями (документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Но у мужа из-за кисты имеются еще и признаки внутричерепного давления: тошнота, головокружение, иногда бывают судороги. На его жалобы, как рассказал муж, дали половину таблетки и всё.
Екатерина объясняет, что сейчас без тщательного лечения муж чувствует себя плохо.
— Мы с мужем видимся. Приходится, как и многим, подкармливать: муж говорит, что кормят их ужасно, он не может такое есть. Я пытаюсь писать куда возможно. Мне пришел ответ из Народного фронта, что его должны были с таким заболеванием снять с учета.
«Это не спецоперация риелторов или банков»
Павлу 40 лет, скоро будет 41. Он служил. Его призвали в Новосибирске, на комиссии поставили диагноз «сколиоз» под вопросом. По его словам, на пересылочном пункте на Камчатке диагноз поставили и сказали, что необходимо дополнительное обследование.
— Когда я уже служил, немного со спиной маялся и примерно через полгода службы попал в госпиталь с воспалением легких. Там военные врачи, рассматривавшие дело, выявили сильное искривление позвоночника, подготовили документы на комиссию и направили во Владивосток. Еще через полгода пришел результат, что категория годности В, и я должен быть уволен в запас. Итого отслужил один год из двух, получил компенсацию от военно-страховой компании, — вспомнил он.
Павел отмечает, что боевого опыта у него нет, но военно-учетная специальность (ВУС) — нужная: артиллерия.
— То есть ВУС только на бумаге, реальной специализации нет, так как не обучен. Реального опыта обращения с оружием у меня не имеется: в то время в частях до оружия не допускали от греха подальше, автомат держал только на присяге, не стрелял ни разу. В разъяснениях говорили и об опыте, и о возрасте мобилизованных, но в указе это не отражено.
Павел переживает, что тем, кто мобилизован, не помогают решать бытовые вопросы.
— Например, кто будет содержать родных? У меня матушка — пенсионер, я ей каждый месяц деньгами помогаю. Кто будет платить ипотеку, кредиты? Банк даст мне кредитные каникулы, когда увидит повестку? У меня скоро свадьба и подвисший в воздухе вопрос с разменом квартиры, которая в ипотеке. Риелтора пока не пугаю повесткой. На все эти вопросы никто мне ответы явно не даст, а организациям плевать на твои личные проблемы с этой спецоперацией. Это не спецоперация риелторов или банков.
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