Киста головного мозга и одно слышащее ухо: мобилизованные новосибирцы пытаются добиться медкомиссии

«Без укола порой встать не могу»

38-летний Владислав получил повестку, сходил в военкомат 30 сентября, и ему дали вторую — на 11 октября. Теперь он не знает, точно ли его мобилизуют, ведь губернатор Новосибирской области говорил, что в регионе первый этап мобилизации завершен.



Владислав не служил, опыта у него нет, в военном билете написано, что он рядовой.



— Как гром среди ясного неба пришла повестка. В военкомате пока сказали, что будут решать, брать или нет. Нужно прийти 11 октября. Я всё равно поехал искать себе обувку и спальный мешок. В магазинах всë разобрали: обуви подходящий не нашел, только термобелье купил в рыбацком магазине, — рассказывает он.

