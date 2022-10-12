Что делать, если повестка пришла на работу? Краткий ликбез

Военнообязанных россиян продолжают призывать по частичной мобилизации. По закону повестку может вручить в том числе работодатель. Может ли сотрудник отказаться от повестки и что ему за это будет, а также могут ли привлечь к ответственности компанию? Ответы на эти вопросы смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.



Директор отделения коллегии адвокатов «Федерация права» в Москве Андрей Абрамов говорит, что работник может сам решить — брать или не брать повестку от работодателя: