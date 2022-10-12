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Что делать, если повестка пришла на работу? Краткий ликбез

Объясняем, можно ли ее не брать и кого за это накажут

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Военнообязанных россиян продолжают призывать по частичной мобилизации. По закону повестку может вручить в том числе работодатель. Может ли сотрудник отказаться от повестки и что ему за это будет, а также могут ли привлечь к ответственности компанию? Ответы на эти вопросы смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Директор отделения коллегии адвокатов «Федерация права» в Москве Андрей Абрамов говорит, что работник может сам решить — брать или не брать повестку от работодателя:

— При рассмотрении вопросов о частичной мобилизации мы опираемся на Указ Главы государства «Об объявлении частичной мобилизации», который основан на Конституции РФ и на федеральных законах № 61 «Об обороне» и № 31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации РФ» и № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В указанных законах нет запрета не брать повестку по месту работы.

Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в онлайн-репортаже и специальном сюжете.

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