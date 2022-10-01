«Как же так происходит, ведь обещали призывать служивших?»: 3 истории ошибочно мобилизованных
Медработнице, айтишнику и будущему отцу прислали повестки — у них нет необходимого опыта
Частичная мобилизация, которая началась в стране неделю назад дошла до Новосибирска. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников. Тем не менее NGS.RU известно о случаях вручения повестки тем, кто по сути не должен попадать под объявленные характеристики. В течение недели мы активно общались с читателями и слушали их истории — давайте вспомним некоторые из них.
«Мы отправляли сегодня водителей, которые тоже нигде не служили»
Алексею 27 лет, он никогда не служил, работает на железной дороге. В 2018 году парень сломал голеностоп. Травма получилась серьезная — кость стягивали железными винтами. В том же году у Алексея начался псориаз, а за два года до случившегося — в 2016 — тоже была травма — разрыв мениска в колене, но операцию Алексей не делал.
— Я отучился, получил высшее образование в ОмГУПСе (военной кафедры не было), на это время, пока учился, была отсрочка от армии. Потом я окончил вуз, отсрочка тоже, соответственно, кончилась. Я пошел на комиссию, у меня уже был псориаз, и мне поставили группу В, специальность — водитель. Хотя категория прав у меня В — только легковой автомобиль.
Алексей прописан в деревне в Коченевском районе, но проживает в Новосибирске. В субботу ему позвонили из сельсовета и сказали, что пришла повестка и что в воскресенье ему нужно ее забрать.
— Я ее получил, но зашел в военкомат и спросил: «Как же так происходит, ведь обещали призывать только служивших?» На что мне ответили: «Ну вы приезжайте с вещами по повестке, собирайте справки, какие у вас есть. А вообще, мы отправляли сегодня водителей, которые тоже нигде не служили», — рассказывает молодой человек.
Алексея ждали 27 сентября в военкомате к 9 утра. У парня жена беременна вторым ребенком, первому 1 год 8 месяцев.
— В душе у меня опустошение, я ничего не понимаю. Есть надежды, что, может быть, меня отсеют, но не знаю. Жена в слезах, мама тоже, отца у меня нет. Что будет дальше — не знаю, — делится Алексей.
Однако вечером 26 сентября Алексей рассказал, что у него забрали повестку и сообщили, чтобы тот не приезжал в военкомат. Это случилось после того, как в дело вмешался его непосредственный руководитель — он подготовил справку для военкома Коченевского и Колыванского районов, в которой подчеркнул, что Алексей работает на предприятии, имеющем мобилизационное задание.
«Когда нет опыта, ты элементарно можешь растеряться»
22 сентября Минобороны дало разъяснения о том, что есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработники, но потребность в таких специалистах минимальная.
Сибирячка Елена живет в Новосибирске, а прописана в Ордынском районе. Ей позвонили из сельсовета по телефону и сказали, что нужно приехать с вещами в течение 12 часов.
— У меня было шоковое состояние. Они связались и с работодателем, прислали письмо, поэтому с работы меня отпустили. Я поехала в сельсовет в этот же день, забрала повестку. Мне сказали 26 сентября явиться в военкомат, а за день до этого позвонили и перенесли на 29 сентября. Уточнили, что в этот день собирают медработников, — рассказывает журналисту NGS.RU Елена.
По ее словам, она предупредила в телефонном разговоре, что у нее нет ни опыта, ни стажа, ни соответствующей записи в трудовой.
— Но мне ответили, что всё равно нужно приезжать. У меня даже сертификат для занятия медицинской деятельностью просрочен. Я хочу понять, действительно ли таких, как я, призывают.
Елена отучилась на «сестринское дело», как она сама говорит, для себя, а по профессии работать не планировала. Думала, что позже получит сертификат и будет заниматься массажем. Сейчас Елена работает кассиром-операционистом.
— Это работа с деньгами, а не с жизнями. Я не знаю, у кого спрашивать, ошибка это или нет и какая от меня польза. Даже если я месяц буду проходить обучение, это же не детский сад, всё серьезно: чьи-то жизни. Когда нет опыта, ты элементарно можешь растеряться, потому что не работал с этим.
Мне сказали брать с собой теплые вещи по сезону и что-то, чтобы переодеться. Сказали взять резиновые сапоги, теплые носки и, если есть, кирзачи. Медсестра и кирзачи — вообще не понятно. Конечно, у меня их нет! Я готовлю одежду, какая есть, специально не покупаю. Только на первое время. Не тащить же с собой баулы! И я даже не могу найти нигде информацию, что еще нужно для таких работников, если я прохожу по каким-то меркам, — описывала NGS.RU свою растерянность Елена.
30 сентября стало известно, что Елену отпустили домой — об этом она сама рассказала журналисту NGS.RU.
Действует согласно указу президента
Николаю 45 лет, у него степень кандидата физико-математических наук. Последние два года он работает IT-специалистом в ЗАО «Золотая корона», которая входит в группу компаний ЦФТ. Это он подчеркивает особенно — организация включена в реестр аккредитованных Минцифры компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Поэтому мужчина даже не предполагал, что может получить повестку. Вечером 27 сентября Николай встретил в подъезде женщину и мужчину, которые представились сотрудниками военкомата по Советскому району.
— Вручили, значит, повестку с требованием явиться, но почему-то 27 сентября в 10 утра. А был уже вечер. Но сказали, что ничего страшного: «Значит, явитесь
Ранее мужчина проходил срочную службу — в 1995 году. Тогда в его военном билете была указана первая категория учета. Сейчас там стоит вторая (копия военного билета имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
— Я уведомил начальство, сказал: «Что же делать-то всё-таки будем?» Так или иначе я всё-таки отношусь к ключевым работникам, значит, надо как-то закрывать образовавшийся просвет кадровый, — сообщил Николай. — Работодатель оказал помощь в том, что подготовил комплект документов для предоставления в военкомат. Понятно, что как-то воздействовать он не может, единственное, что он мог сделать — подготовить документы оперативно.
Новость о том, что Николая могут мобилизовать, семья восприняла тяжело.
— Моя ВУС — 100, это стрелки; по моему опыту, данная специальность требует известной физической выносливости, соответственно, возраста более свежего, чем мои 45 лет. Но раз уж на моей Родине закончилась годная молодежь... Я отношусь к этому с некоторым возмущением в связи с тем, что органы власти противоречивы. Я переживаю преимущественно за своих детей, им 4 года, 6 лет, 12 лет. За них очень переживаю. Жена тоже медсестра с очень скромным доходом. Она воспринимает чрезвычайно тяжело.
После вручения повестки мужчина решил обратиться к адвокату — итог ситуации пока не известен.
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