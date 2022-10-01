«Как же так происходит, ведь обещали призывать служивших?»: 3 истории ошибочно мобилизованных

Алексею 27 лет, он никогда не служил, работает на железной дороге. В 2018 году парень сломал голеностоп. Травма получилась серьезная — кость стягивали железными винтами. В том же году у Алексея начался псориаз, а за два года до случившегося — в 2016 — тоже была травма — разрыв мениска в колене, но операцию Алексей не делал.



— Я отучился, получил высшее образование в ОмГУПСе (военной кафедры не было), на это время, пока учился, была отсрочка от армии. Потом я окончил вуз, отсрочка тоже, соответственно, кончилась. Я пошел на комиссию, у меня уже был псориаз, и мне поставили группу В, специальность — водитель. Хотя категория прав у меня В — только легковой автомобиль.

