В Новосибирске 45-летний айтишник, получивший повестку, обратился к адвокату

Новосибирец Николай, рассказавший НГС о том, что два дня назад получил повестку, решил обратиться к адвокату. По его словам, сейчас он также следит за своим заявлением на отсрочку, зарегистрированном на «Госуслугах». Пока там значится статус «находится на рассмотрении».



Как сообщил Николай, если в ближайшее время ситуация не изменится, завтра, 30 сентября, он будет вынужден отправится на военную службу, как того требует повестка.

