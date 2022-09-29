В Новосибирске 45-летний айтишник, получивший повестку, обратился к адвокату
Он работает в аккредитованной Минцифры компании
Новосибирец Николай, рассказавший НГС о том, что два дня назад получил повестку, решил обратиться к адвокату. По его словам, сейчас он также следит за своим заявлением на отсрочку, зарегистрированном на «Госуслугах». Пока там значится статус «находится на рассмотрении».
Как сообщил Николай, если в ближайшее время ситуация не изменится, завтра, 30 сентября, он будет вынужден отправится на военную службу, как того требует повестка.
— Закон есть закон, нарушать, конечно, не стоит, — добавил он.
Напомним, Николаю 45 лет, у него трое несовершеннолетних детей. У него вторая категория запаса, срочную службу он проходил почти 30 лет назад — в 1995 году. У него степень кандидата физико-математических наук, сейчас Николай работает старшим инженером-программистом в ЗАО «Золотая корона» — оно включено в реестр аккредитованных Минцифры компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. А как ранее сообщало министерство, айтишники могут получить отсрочку от мобилизации.