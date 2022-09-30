«Лишний раз в военкомат лучше не звонить»: 5 историй мобилизованных, которым удалось аннулировать повестку

Те, кто считает, что их призвали неправомерно, оспаривают решения военкоматов и пишут во все инстанции, чтобы исправить недоразумения. Мы собрали истории тех, кто все-таки добился отсрочки, а то и вовсе аннулировал вызов в военкомат. Абсолютно законно.



Александр Горюнов, поселок Емельяново

24-летний Александр Горюнов после школы отслужил срочку, сейчас работает, учится на заочке в вузе, платит ипотеку и ждет первенца (жена Тоня на девятом месяце). Получив повестку, он твердо решил: прятаться не будет. Но парню очень хочется встретить ребенка и провести с ним хотя бы первые месяцы. Поэтому он подал иск в районный суд и смог пока остаться дома на законных основаниях.

