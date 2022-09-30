«Лишний раз в военкомат лучше не звонить»: 5 историй мобилизованных, которым удалось аннулировать повестку
Кто-то пошел в суд, кто-то — в ОНФ и на «Госуслуги». Отмены повестки или отсрочки службы наши герои добились по закону
Последняя неделя показала, что указы и законы все трактуют по-разному. Объясняя, почему повестки приходят всем подряд, а не только резервистам (а именно о резервистах говорил министр обороны Сергей Шойгу, когда объяснял, что такое частичная мобилизация), военкомы говорят, что адресаты «сами виноваты»: не сообщали своевременно об изменениях семейного положения, не уведомляли о травмах и болезнях. Вот и поехали в части многодетные, престарелые (по армейским понятиям), инвалиды и другие люди, не годные для службы.
Те, кто считает, что их призвали неправомерно, оспаривают решения военкоматов и пишут во все инстанции, чтобы исправить недоразумения. Мы собрали истории тех, кто все-таки добился отсрочки, а то и вовсе аннулировал вызов в военкомат. Абсолютно законно.
Александр Горюнов, поселок Емельяново
24-летний Александр Горюнов после школы отслужил срочку, сейчас работает, учится на заочке в вузе, платит ипотеку и ждет первенца (жена Тоня на девятом месяце). Получив повестку, он твердо решил: прятаться не будет. Но парню очень хочется встретить ребенка и провести с ним хотя бы первые месяцы. Поэтому он подал иск в районный суд и смог пока остаться дома на законных основаниях.
Повестка Александру пришла 22 сентября, а 23-го он явился в военкомат, где ему под роспись вручили требование прибыть 27-го числа в восемь утра к пункту сбора для отправки на службу.
Семья заподозрила, что дело здесь нечисто (ну не подходит парень под характеристики, которые описывал 21 сентября Сергей Шойгу), и к 26 сентября составила иск, чтобы обжаловать законность мобилизации. К юристам не обращались. В иске перечислили все обстоятельства:
- Александр — единственный кормилец для своей беременной жены и будущего ребенка;
- он помогает своим родителям растить еще двух дочерей, причем у одной из его сестер серьезный перелом плеча, в кости установлены спицы;
- Саша учится (хоть и заочно);
- он не проходил никакой медкомиссии;
- мама Тони одна воспитывает троих несовершеннолетних детей и вряд ли сможет взять на себя еще и Тоню с внуком.
Емельяновский районный суд принял к рассмотрению иск Горюнова. Родные Саши сразу поехали в военкомат и показали соответствующий документ. Первое заседание у парня намечено на 3 октября. Пока длится судебное разбирательство, его не могут забрать на службу. Если суд встанет на сторону военкомата, то у парня как минимум будет время на обжалование.
Два челябинца аннулировали вызовы в военкомат
У этой истории нет лиц, потому что рассказал ее руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. По его словам, только за первые сутки работы центра содействия гражданам от жителей Челябинской области поступило 84 обращения. Двоим удалось помочь.
— Оба обратившихся, которым помогли, из Челябинска, — уточнили в пресс-службе ОНФ. — Один из них — мужчина средних лет. Ему поступил звонок с просьбой явиться в военкомат, при этом у челябинца категория «Д». Он обратился к нам, сообщил, что 27 сентября уже отправка на сборы. Мы оперативно внесли его в свои списки и передали ответственным ведомствам. В итоге мужчина никуда не поехал. Второе обращение поступило от студента-очника одного из городских техникумов. За него 26 сентября повестку получила сестра. На 27-е число была назначена явка в военкомат, чтобы дальше отправить на сборы. Его тоже внесли в списки, и вопрос удалось решить.
Евгений Черник, Красноярск
Стоило Евгению Чернику получить повестку, он тут же нанял юриста. Причина — единственная отметка в военном билете: «Не служил».
— Вот та самая отметка, что я не служил, что является вроде как, по словам нашего государства, знаком не забирать меня туда, — объясняет Евгений.
Вместе с юристом парень составил официальные претензии, написал заявление и отдал в районный военкомат.
— Также отдали заявление в краевой военкомат о том, что мы оспариваем это действие, считаем его незаконным. Мы ссылались на слова министерства обороны, на слова президента о том, что я не та категория граждан, которая подлежит мобилизации сейчас. Дело отправлено в суд. В военкомате все эти заявления приняли, поставили отметки о том, что они их приняли. На моём экземпляре тоже есть печать, — описал Евгений алгоритм своих действий.
В итоге Евгений смог добиться отмены призыва. Вот его история от первого лица.
Михаил Тимошенко, Адыгея
Днем 25 сентября в частный дом Михаила Тимошенко постучались двое мужчин из полиции и военкомата. Принесли повестку и потребовали явиться к назначенному времени в Адыгейск. Тот факт, что 40-летний Михаил передвигается на коляске и является инвалидом первой группы, сотрудников не смутил. Мужчина подписал повестку и пообещал явиться.
— Вручили всё равно, сказали: явитесь, пусть в военкомате сами решают и разбираются. Мне кажется, это отсутствие контроля за отделом комплектования мобилизационных частей со стороны руководства военкомата. Видели прекрасно, что я в кресле инвалидном, — рассказал Михаил журналисту 93.RU.
Взяв повестку, Михаил увидел, что ее выдали с опозданием: документ вручили около 13:00, а явиться он должен был еще пять часов назад — к 08:00. На все вопросы мужчины сотрудники ответили, что приехать всё равно нужно, чтобы решить всё уже в военкомате.
Причем уже как минимум дважды за последние годы Михаил лично приносил медицинские справки. Последний раз — в позапрошлом году, когда его пригласили на военные сборы. Поэтому сотрудники должны были наверняка знать, что он снят с учета.
Утром следующего дня Михаил приехал в военкомат, где к нему спустились военком с сотрудниками. Они извинились за ошибку и уверили, что мужчину на этот раз точно вычеркнули из списков и ошибка не повторится.
Как работает отсрочка для айтишников
27 сентября Минцифры назвало специальности, освобождающие от частичной мобилизации айтишников, специалистов связи и медиа, а 28 числа сервис по сбору сведений о таких работниках начал работать на «Госуслугах». В тот же день ведущий разработчик одной из крупных IT-компаний Иркутска подал заявление.
Своего имени мужчина не называет, но рассказывает, что он ограниченно годен (категория «В»), срочку не проходил и поэтому предполагал, что частичная мобилизация его не коснется.
Потом, когда стало известно, что ограниченно годных тоже могут призвать, собеседник «ИрСити» на всякий случай решил проверить, как работает отсрочка от армии для айтишников (его компания как раз в списке аккредитованных).
— Про себя понимаю, что если повестка придет, то пойду — куда деваться, бегать не буду. Но заявление на отсрочку все-таки решил подать, — говорит мужчина.
Он заполнил все необходимые пункты, передал работодателю документы, которые тот должен был заполнить и подписать, и отправил весь пакет по указанному на «Госуслугах» электронному адресу.
— Никакой обратной связи, как я понял, военкоматы давать не будут. Просто будут иметь у себя списки тех, кому не отправлять повестки. Узнавать результат сам я не собираюсь. Думаю, лишний раз в военкомат лучше не звонить.
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