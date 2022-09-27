«С каждым днем у нас всё меньше мужчин»: ипэшники и малый бизнес попросили отсрочку от мобилизации

О срочной необходимости установить отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для предпринимателей и ведущих специалистов предприятий малого и среднего бизнеса заявил глава общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Соответствующие письма направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, в Минэкономразвития и Минпромторг.



— В период мобилизации бизнес, в том числе малый и средний, должен продолжать работать, закрывать потребности государства и граждан в товарах, работах, услугах, создавать рабочие места, платить налоги. Для обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов необходимо решением правительства РФ предоставить право на отсрочку для директоров предприятий (индивидуальных предпринимателей), в том числе для учредителей, которые зачастую одновременно являются директорами предприятий, — говорится в письме за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина. — Необходимо рассмотреть вопрос введения квоты по призыву с одного предприятия, чтобы не случилось критической потери кадров, которая приведет к закрытию бизнеса, а также ввести ограничения по мобилизации нескольких членов семьи (братья, супруги).