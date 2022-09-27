«С каждым днем у нас всё меньше мужчин»: ипэшники и малый бизнес попросили отсрочку от мобилизации
Ввести квоту по призыву с одного предприятия предложила организация предпринимателей «Опора России»
С 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Призвать, по данным министра обороны, планируется 300 тысяч человек. С просьбой предоставить отсрочку ключевым специалистам малого и среднего бизнеса в правительство РФ обратилась общественная организации предпринимателей «Опора России». Рассказываем, с чем уже столкнулись представители малого бизнеса в ходе частичной мобилизации и как они оценивают будущее своих компаний, если им или их сотрудникам придут повестки в военкомат.
Что предлагают предприниматели
О срочной необходимости установить отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для предпринимателей и ведущих специалистов предприятий малого и среднего бизнеса заявил глава общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Соответствующие письма направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, в Минэкономразвития и Минпромторг.
— В период мобилизации бизнес, в том числе малый и средний, должен продолжать работать, закрывать потребности государства и граждан в товарах, работах, услугах, создавать рабочие места, платить налоги. Для обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов необходимо решением правительства РФ предоставить право на отсрочку для директоров предприятий (индивидуальных предпринимателей), в том числе для учредителей, которые зачастую одновременно являются директорами предприятий, — говорится в письме за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина. — Необходимо рассмотреть вопрос введения квоты по призыву с одного предприятия, чтобы не случилось критической потери кадров, которая приведет к закрытию бизнеса, а также ввести ограничения по мобилизации нескольких членов семьи (братья, супруги).
Также предлагается в случае мобилизации индивидуального предпринимателя, директора и учредителя организации в одном лице предусмотреть переходный период на несколько дней на передачу дел, оформление доверенностей, распоряжений по счетам. А при невозможности продолжения осуществления предпринимательской деятельности ввести упрощенный порядок ликвидации юрлица, прекращения государственной регистрации для индивидуальных предпринимателей в случае мобилизации директора — ИП.
По словам Александра Калинина, для поддержки бизнеса на время мобилизации необходимо приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а привязаны к самому статусу предприятия (в частности, патент, страховые взносы, имущественные налоги, арендные платежи).
А для предпринимателей, взявших на себя обязательство по сохранению занятости в период пандемии и получивших кредиты по программе ФОТ 3.0 необходимо разъяснить порядок расчета численности сотрудников для исполнения обязательств по сохранению занятости. Это нужно для того, чтобы выбывшие по мобилизации сотрудники не учитывались при принятии решения, сохранил ли занятость заемщик.
«Не брать заказы? Тоже не вариант»
На Уральском заводе автоматики коллектив практически полностью мужской и молодой. В среднем сотрудникам, собирающим шкафы управления насосами, чуть больше 30 лет. Поэтому тема мобилизации волнует всех — от руководства до простого рабочего.
— К нам на предприятие повесток пока не поступало. Однако обстановка очень напряженная и производительность коллектива заметно упала. Часть сотрудников, не дожидаясь повесток, увольняется, потому что меняют место жительства. С утра сегодня человек пришел. Сказал: «Всё, уезжаю к родственникам жены в Казахстан», — рассказал гендиректор Уральского завода автоматики Сергей Кашигин.
По словам руководителя предприятия, самое неприятное в нынешней ситуации — неопределенность. Неизвестно, попадут ли работники завода под мобилизацию, сколько еще человек уволится, не дожидаясь повесток.
— Пока непонятно, что делать. Не брать заказы, отказаться от какой-то работы? Тоже не вариант. Сегодня откажешься, завтра твои заказчики так и останутся у конкурентов, — рассуждает Сергей Кашигин. — Конечно, пока мы перераспределяем обязанности, справляемся своими силами. Но что будет дальше? Возможно, придется переориентироваться на работников более старшего возраста.
Отсрочки по мобилизации необходимы не только для специалистов оборонно-промышленного комплекса, но и для малого бизнеса, особенно для производственных компаний, отмечают предприниматели.
— Такая просьба оправдана по нескольким причинам. Возросшая неясность в обществе после объявления частичной мобилизации внесла сумятицу в головы представителей малого и среднего предпринимательства тоже, — говорит директор компании «Опора Импэкс» Павел Золотов. — Кто будет нести обязательства по кредитам, если ипэшника или директора ООО заберут? Кто будет контролировать производство той продукции, которая на этом рынке была нужна именно от этой компании? Кто обеспечит удержание конкурентных позиций, если директора одного предприятия мобилизуют, а руководителя конкурирующей компании — нет?
Также предприниматель обращает внимание на кадровый вопрос.
— С кадрами и так были проблемы, а сейчас часть из них уйдет, — разводит руками Павел Золотов. — Работа с профессиональным ориентированием школьников, вербовка и хантинг специалистов из других регионов и стран выходит на первый уровень значимости.
«Косить не буду»
Ситуация, связанная с мобилизацией, уже начала отражаться на бизнесе, заметил владелец челябинской сети коворкингов «Первый формат» Максим Новиков.
— Некоторые наши резиденты стали реже приходить на свои рабочие места, часть из них даже вещи собрали. По арендным платежам пока разницы не почувствовали, а с присутствием людей — да, изменения есть, — рассказал Максим Новиков.
Предприниматель уже сейчас позаботился о том, чтобы бизнес никак не пострадал в случае его отсутствия.
— На развитие бизнеса мы периодически берем кредиты. Сейчас тоже есть кредит — мы открыли второй коворкинг, и у меня есть обязательства перед банком по ежемесячным выплатам. Поэтому оформляю у нотариуса генеральную доверенность на близкого человека. Даже на всякий случай прописываю, кому в случае чего отойдет бизнес, кому — другая недвижимость, транспорт, кто выгодоприобретатель по страховке и так далее. Пришлось заморочиться, всё это расписать, чтобы потом не было вопросов у моих родственников, — признался Максим Новиков.
«На смену не выйдем — мы уже на границе»
Каким компаниям и предприятиям нужнее отсрочки для сотрудников и насколько реально их добиться, большинству предпринимателей судить трудно. Но для сферы общепита кадровый вопрос может стать критическим, говорят игроки рынка.
— Страдают сейчас все: и малый, и средний бизнес. Мы уже столкнулись с увольнением сотрудников. С каждым днем у нас работает всё меньше мужчин. В пятницу у знакомой два повара написали СМС: «Извините, мы на смену не выйдем, мы на границе с Казахстаном», — рассказала директор ресторана Gong, рестобара «Камчатка», владелец корнера BIRD на фуд-молле ТРК «Фокус» Татьяна Старовойтова.
— Хотя спад посещаемости для этого времени — нетипичное для нас явление. Раньше с сентября обычно шел прирост от летней выручки на 20–25%, — добавила директор заведений общепита.
С учетом кадрового голода, который начался в 2020 году, малому бизнесу будет еще хуже, делится печальным прогнозом руководитель челябинских заведений.
— Знаете, что произошло в 2020 году? После пандемии часть поваров ушли искать себя в других профессиях. У меня шеф-бармен пошел балконы делать, а повар холодного цеха — кухни. Персонала стало меньше, а заведений столько же. Поэтому собственники бизнеса начали перекупать сотрудников. И ставка со 140 рублей в час выросла до 180, а у некоторых до 200 рублей в час, — объяснила Татьяна Старовойтова. — А теперь представим предприятие, которое и так в минусе (в основном, из-за ограничений во время коронавируса. — Прим. ред.). И вместо того чтобы зализывать раны, собственник на распутье: либо поднимать зарплату и загонять себя в минус, либо закрываться, так как работать некому.
Среди последствий нынешней ситуации — не только падение спроса, но и кадровая проблема, указали предприниматели в сфере общепита. Заведения будут вынуждены работать с еще менее квалифицированным персоналом, который при этом будет просить заоблачные зарплаты.
«Отсрочки обещают, но пока много неясностей»
В перечне профессий, которые не подлежат мобилизации, Минобороны назвало специалистов в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».
— Половина из 50 человек у нас — мужчины, из них служили только четверо. Повестки еще никому не приходили. Мы рассчитываем на отсрочку от мобилизации как IT-компания, хотя до сих пор непонятно, кому и как их дают, — рассказал директор интернет-компании INTEC Ярослав Голуб. — Есть общая фабула: отсрочку могут получить сотрудники аккредитованной в Минсвязи IT-компании, у которой есть профильный диплом и которая занята в разработке программных продуктов. Но сейчас меняется порядок аккредитации, как будут аккредитовать новичков, неясно. Что касается профильного образования — программист, инженер, то пока еще не утверждены коды специальностей.
По словам Ярослава Голуба, сейчас все ждут окончательной редакции положения об отсрочках. Ее должны опубликовать со дня на день. И надеются, что недочеты будут устранены.
— В предварительном проекте еще был такой спорный момент: 80% сотрудников фирмы должны иметь зарплату выше средней по стране. По официальным данным, это
Также пока есть неопределенность с руководителями и учредителями IT-компаний, добавил Ярослав Голуб. Предлагается к техническим кодам добавить управленческие, то есть распространить на гендиректоров право на отсрочку (часто первые лица в таких компаниях не являются программистами по образованию. — Прим. ред.).
— Лично я не драматизирую ситуацию. Поживем — увидим, — резюмировал предприниматель.
Напомним, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Мы разбирались с юристами, как будут увольнять попавших под частичную мобилизацию и на какие выплаты им рассчитывать. Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
В Минобороны уточнили, сотрудники каких организаций не попадут под мобилизацию.
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