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Километры восторга: видео пробега по Чуйскому тракту — от границы с Монголией до Новосибирска

В этом году исполнилось 100 лет со дня строительства одной из самых красивых дорог в мире

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В мае 2022 года исполнилось 100 лет Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог мира по версии журнала National Geografic. Трасса протяженностью почти 1000 километров начинается в Новосибирске, тянется через Алтайский край и Республику Алтай — к границе с Монголией.

На Чуйском тракте два перевала

На Чуйском тракте два перевала

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В июне НГС начал серию публикаций, посвященных юбилею легендарной трассы. В предыдущих сериях мы вспомнили историю строительства легендарной дороги, рассказали про самые знаковые места и достопримечательности по Чуйскому тракту, погуляли по улочкам двух старинных городов — Бийска и Горно-Алтайска, посмотрели, как выглядит граница с Монголией, узнали, что продают в сувенирных лавках, и впечатлялись инопланетными пейзажами алтайских Марса и Луны. В приграничном селе Ташанта мы поставили камеру на машину и не выключали ее до Новосибирска — то, что получилось, можно посмотреть на видео в начале материала.

На протяжении 1000 километров меняются климатические зоны и рельеф

На протяжении 1000 километров меняются климатические зоны и рельеф

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Всё, что НГС рассказывал о путешествии, можно почитать в этом сюжете.

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